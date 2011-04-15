"Яндекс.Такси" покупает разработчика онлайн-сервисов для таксопарков "Оптеум"

"Яндекс.Такси" покупает компанию "Оптеум" - разработчика онлайн-сервисов для управления таксопарками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса".



С их помощью руководители и владельцы таксопарков рассчитывают зарплаты и вознаграждения своим водителям, оптимизируют их работу на линии, автоматизируют процесс аренды автомобилей такси и быстро составляют финансовые отчёты.



После сделки команда "Оптеума" перейдет в "Яндекс.Такси" и продолжит совершенствовать сервисы. В будущем программа "Оптеума" для таксопарков будет интегрирована в Диспетчерскую - аналогичное решение от "Яндекс.Такси".



"Команда "Оптеума" смогла создать лучший на рынке продукт, который автоматизирует практически все бизнес-процессы таксопарков любого размера. Теперь перед нами стоит задача масштабировать эти решения. Мы хотим предложить его всем таксопаркам-партнёрам "Яндекс.Такси" - они смогут пользоваться им без дополнительной платы", - отметил гендиректор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.



Сервисы "Оптеум" работают с 2012 года, ими пользуются около 200 таксопарков в России и других странах. Офис "Оптеума" находится в Набережных Челнах, после сделки на его базе будет создан новый офис "Яндекс.Такси" в этом городе.



Сервис "Яндекс.Такси" действует с осени 2011 года. Он позволяет вызвать такси через мобильное приложение, в браузере на сайте taxi.yandex.ru или с помощью СМС. Среднее время подачи машины составляет 5-7 мин. Заказы выполняют автомобили из служб такси - партнёров Яндекса.













AK&M "Рынок слияний и поглощений"