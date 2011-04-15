Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/08/2018
13:00

"Яндекс.Такси" покупает разработчика онлайн-сервисов для таксопарков "Оптеум"

"Яндекс.Такси" покупает компанию "Оптеум" - разработчика онлайн-сервисов для управления таксопарками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса".

С их помощью руководители и владельцы таксопарков рассчитывают зарплаты и вознаграждения своим водителям, оптимизируют их работу на линии, автоматизируют процесс аренды автомобилей такси и быстро составляют финансовые отчёты.

После сделки команда "Оптеума" перейдет в "Яндекс.Такси" и продолжит совершенствовать сервисы. В будущем программа "Оптеума" для таксопарков будет интегрирована в Диспетчерскую - аналогичное решение от "Яндекс.Такси".

"Команда "Оптеума" смогла создать лучший на рынке продукт, который автоматизирует практически все бизнес-процессы таксопарков любого размера. Теперь перед нами стоит задача масштабировать эти решения. Мы хотим предложить его всем таксопаркам-партнёрам "Яндекс.Такси" - они смогут пользоваться им без дополнительной платы", - отметил гендиректор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

Сервисы "Оптеум" работают с 2012 года, ими пользуются около 200 таксопарков в России и других странах. Офис "Оптеума" находится в Набережных Челнах, после сделки на его базе будет создан новый офис "Яндекс.Такси" в этом городе.

Сервис "Яндекс.Такси" действует с осени 2011 года. Он позволяет вызвать такси через мобильное приложение, в браузере на сайте taxi.yandex.ru или с помощью СМС. Среднее время подачи машины составляет 5-7 мин. Заказы выполняют автомобили из служб такси - партнёров Яндекса.






AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100