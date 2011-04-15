На покупку контрольной доли "Детского мира" есть 7 претендентов, В.Евтушенков

На покупку контрольной доли "Детского мира" есть семь претендентов, заявил журналистам основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



"Там не три претендента, там их семь", - сообщил В.Евтушенков, добавив, что корпорация не исключает продажи контрольной доли ритейлера.



Ранее СМИ сообщали, что "Система" может вернуться к вопросу продажи акций "Детского мира" осенью 2018 года. Предполагалось, что на контрольную долю компании будет три претендента.



В настоящее время АФК "Система" принадлежит 52.1% "Детского мира".



Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.



По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов "Детский мир" представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы - 604 тыс. кв.



Основными акционерами компании являются АФК "Система" (52.1%), Российско-китайский инвестиционный фонд (23%).



Прибыль ГК "Детский мир" за I квартал 2018 года по МСФО составила 336 млн руб. против убытка 89 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 14% до 24.02 млрд руб. с 21.061 млрд руб., валовая прибыль - на 10% до 7.106 млрд руб. с 6.462 млрд руб., показатель EBITDA - на 56.5% до 1.294 млрд руб. с 827 млн руб.



Объём консолидированной неаудированной выручки ГК "Детский мир" в I полугодии 2018 года увеличился на 14.3% до 48.1 млрд руб. по сравнению с 42.1 млрд руб. годом ранее. Объём выручки интернет-магазина вырос на 78.4% до 3.1 млрд руб. В первом полугодии было открыто 25 новых магазинов сети "Детский мир".



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