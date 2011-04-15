Банк ВТБ предоставил ЧТПЗ кредитные средства на 18.921 млрд руб.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) и ПАО "Банк ВТБ" 3 августа заключили кредитное соглашение на сумму 18.921 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Срок погашения кредита - 5 лет.

Сделка была одобрена советом директоров ЧТПЗ на заседании 25 июля 2018 года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, ИНН 7449006730) производит трубы различного сортамента. Его доля в объёме производства трубной продукции, выпускаемой в РФ, составляет около 17%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании чёрной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес группы представлен компанией "Римера".



Уставный капитал ЧТПЗ составляет 472.383 млн руб. и разделён на 472382880 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Компания Mountrise Limited (Кипр) владеет 51.9969% уставного капитала завода, АО "Первоуральский новотрубный завод" - 33.98689%, Bounceward Ltd. (Британские Виргинские острова) - 6.0055% (по состоянию на 1 сентября 2017 года).



Чистая прибыль группы ЧТПЗ за 2017 год по МСФО снизилась на 36.57% до 4.032 млрд руб. с 6.357 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 16.83% до 158.257 млрд руб. со 135.456 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 19.43% до 15.848 млрд руб. с 19.671 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 30.63% до 6.211 млрд руб. с 8.954 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 16% до 23.639 млрд руб. с 28.086 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ЧТПЗ по РСБУ в I полугодии 2018 года составила 6.927 млрд руб. против убытка в 864.754 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 32.95% до 71.921 млрд руб. с 54.095 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.14 раза до 7.053 млрд руб. с 3.289 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 7.862 млрд руб. против убытка в 856.197 млн руб. за аналогичный период 2017 года.







"AK&M" от 07.08.2018