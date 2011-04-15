Правительство выделило аграриям на топливо 5 млрд руб.

В связи с ростом цен на топливо из резервного фонда Правительства России выделяются 5 млрд руб. на субсидии 79 регионам в целях приобретения не менее 90 тыс. т дизельного топлива для агротехнологических работ. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.



Распоряжение от 4 августа 2018 года N1620-р, подготовленное Минсельхозом, подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.



Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства выделяются 5 млрд руб. для предоставления субсидий субъектам Федерации на софинансирование расходных обязательств по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства для приобретения в 2018 году не менее 90 тыс. т дизельного топлива на проведение агротехнологических работ.



Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.



Субсидии распределены между 79 субъектами Федерации, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур.



"AK&M" от 07.08.2018