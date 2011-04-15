Верховный суд РФ признал правоту Нэфиса в тяжбе с АСВ

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении Судебной коллегией ВС РФ кассационной жалобы ПАО "Татфондбанк" (ГК АСВ) по делу о признании недействительными сделками предоставление АО "Нэфис Косметикс" поручительства и ипотечного залога в обеспечение кредитного договора, согласно которому осуществлялось инвестирование строительства нового завода по производству синтетических моющих средств. Об этом говорится в сообщении Нэфиса.



Ранее судебными актами апелляционной и кассационной инстанции были удовлетворены требования Нэфис Косметикс.



Основанием для обращения Нэфис Косметикс с иском о признании недействительными обеспечительных сделок послужил, тот факт, что при их заключении Татфондбанк скрыл свое реальное финансовое положение, публично размещал недостоверную финансовую отчетность, вел высокорискованную кредитную политику в отношении своих аффилированных компаний и связанных лиц.



В реализации проекта по строительству уникального завода по производству синтетических моющих средств номинальной производственной мощностью 220 тыс. т в год принимали участие три стороны: АО "Нэфис Косметикс", ООО "Завод по производству СМС" и ТФБ, который выступил основным инвестором. Общий планируемый объем инвестиций в проект составляет 4.88 млрд руб., планировалось привлечь кредитные средства Татфондбанка в размере 3.9 млрд руб. Нэфис Косметикс вложил в проект 927 млн руб., предоставив также промышленную площадь под строительство.



Всего банк выдал 3.4 млрд руб. по ставке в 15% годовых. Крах Татфондбанка остановил в 2017 году завершение строительства завода СМС. Для ввода в эксплуатацию не хватило 503 млн руб. - последнего транша по кредиту.



ГК "Нэфис" - один из крупнейших в России производителей товаров массового повседневного спроса - бытовой химии и масложировой продукции. В состав группы входят "Нэфис Косметикс", "Казанский жировой комбинат", "Казанский МЭЗ" и "Нэфис-Биопродукт". Продукция предприятий Группы "Нэфис" выпускается под брендами AOS, BiMAX, SORTI, "Биолан", "Я родился", "Заводъ Братьевъ Крестовниковых", Mr.Ricco, "Миладора", "Ласка", и реализуется через дистрибьюторскую сеть, охватывающую все регионы РФ и страны СНГ. Производственные площади ГК "Нэфис" базируются на территории Татарстана.



ПАО "Татфондбанк" (ИНН 1653016914) - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году.





"AK&M" от 07.08.2018