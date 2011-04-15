ЛУКОЙЛ обеспечит единую национальную электросеть России индустриальными маслами

ПАО "ЛУКОЙЛ" выиграло тендер ФСК ЕЭС на поставку в течение 2018-2020 годов смазочных материалов. Филиалы ФСК ЕЭС на территории всей России получат более 2 тыс. т современных трансформаторных и компрессорных масел ЛУКОЙЛ. Об этом говорится в сообщении компании.



Эти продукты разработаны в соответствии с требованиями Международной электротехнической комиссии (МЭК 60296 класс IIA) для трансформаторных масел и глобальной спецификации DIN 51506 VDL для компрессорных масел. Их эффективность была подтверждена в ходе испытаний на оборудовании предприятия. В частности, применение компрессорного масла ЛУКОЙЛ СТАБИО позволило увеличить интервал замены в два раза по сравнению со смазочными материалами, применявшимися ранее.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.



ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ИНН 4716016979) является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 142.4 тыс. км линий электропередачи, 944 подстанции общей установленной трансформаторной мощностью 345.1 ГВА и является крупнейшей в мире электросетевой компанией по протяжённости линий электропередачи и трансформаторной мощности 220 кВ и выше. Во исполнение указа президента РФ от 14 июня 2013 года в качестве взноса в уставный капитал ПАО "Российские сети" передан принадлежащий РФ 80.13%-ный пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами.



Чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" за 2017 год по МСФО выросла на 6.24% до 72.65 млрд руб. с 68.382 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.25% до 242.186 млрд руб. с 255.603 млрд руб., операционная прибыль увеличилась на 3.98% до 83.021 млрд руб. с 79.847 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 16.12% до 91.135 млрд руб. с 78.484 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 8.3% до 126.4 млрд руб. со 116.7 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" за I квартал 2018 года по МСФО увеличилась в 2.41 раза до 20.962 млрд руб. с 8.689 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 21.82% до 60.659 млрд руб. с 49.796 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" за I полугодие 2018 года по РСБУ выросла на 49.17% до 28.732 млрд руб. с 19.262 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 14.06% до 105.85 млрд руб. с 92.802 млрд руб., прибыль от продаж - на 2.95% до 20.007 млрд руб. с 19.435 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.11% до 35.51 млрд руб. с 25.712 млрд руб.



"AK&M" от 07.08.2018