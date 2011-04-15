Русагро приобрела "КапиталАгро" и ТД "КапиталАгро" за 1.8 млрд руб.

Группа Компаний "Русагро" приобрела ЗАО "КапиталАгро" и ООО "ТД "КапиталАгро" за 1.8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Чистый долг приобретенных компаний составляет 1.9 млрд руб. В периметр сделки входят свинокомплексы с 10.4 тыс. свиноматок и убойное производство ежегодной мощностью 400 тыс. голов. Русагро планирует модернизировать свинокомплексы и бойню, инвестировав около 300 млн руб. В результате этой покупки Русагро увеличит долю на рынке полутуш, крупного куска и потребительской продукции.



Группа компаний "Русагро" (ИНН 5003077160) объединяет операционные компании: ООО "Русагро-Центр", ООО "Аграрная компания "Русагро", ООО "Русагро-Масло", ООО "Русагро-Сахар", перерабатывающие предприятия пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", более двадцати сельхозпредприятий в Белгородской и Тамбовской областях. Группа также занимается молочным животноводством и активно развивает свиноводство в Белгородской области.



Чистая прибыль Русагро, относящаяся к акционерам, по итогам 2017 года по МСФО снизилась в 2.5 раза и составила 5.63 млрд руб. Общая выручка Русагро до элиминации между сегментами за II квартал 2018 года по сравнению с годом ранее составила 17.9 млрд руб. - снижение на 1.2 млрд руб. (-6%).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"