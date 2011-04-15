ЛДПР предлагает смягчить наказание за выезд на "встречку"

Члены фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, смягчающий наказание за выезд на встречную полосу движения. Об этом говорится в сообщении ГД.



Сейчас за выезд на встречную полосу либо на трамвайные пути встречного направления (за исключением ряда случаев) водителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. За повторное правонарушение у него изымут права на один год.



Законопроект предлагает исключить из КоАП наказание в виде лишения прав за выезд на встречную полосу, если водитель совершил это впервые.



Необходимость изменения наказания вызвана тем, что такие нарушения не всегда отличаются высокой степенью общественной опасности. При этом лишиться прав могут как водители, совершившие это правонарушение впервые, не создав аварийной ситуации и нарушив дорожную разметку в местах, где встречное движение крайне редкое либо отсутствует вовсе, так и те водители, которые неоднократно совершают подобное деяние на дорогах с интенсивным движением, подвергая опасности жизни и здоровью других участников дорожного движения.



Как отмечается в пояснительной записке, на сегодняшний день большинство водителей, которые не являются злостными нарушителями Правил дорожного движения и совершили указанные действия впервые из за различных причин (плохая организация дорожного движения, отсутствие разметки, некорректно работающие светофоры, плохая освещенность дорог, ненадлежащее состояние дорожного полотна и), могут быть лишены прав как и граждане, регулярно допускающие такие нарушения. "Между тем, среди тех, кто совершает это нарушение впервые, немало лиц, для которых управление автомобилем является профессиональной деятельностью, и лишение их этого права не только не отвечает принципам справедливости и соразмерности наказания совершенному деянию, но и фактически лишает их семьи значительного либо вообще единственного источника дохода", - считают авторы документа.



Авторы инициативы - члены фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов,Андрей Свинцов, Борис Пайкин.



"AK&M" от 07.08.2018