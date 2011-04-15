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07/08/2018
13:28

Мираторг увеличил налоговые отчисления в бюджет Курской области на 33% до 124 млн руб.

Совокупные налоговые отчисления предприятий АПХ "Мираторг", расположенных на территории Курской области, в региональный бюджет за полугодие составили 124 млн руб., что на 33% больше аналогичного показателя предыдущего года. Об этом говорится в сообщении холдинга.

В Курской области сосредоточены вторые по величине свиноводческие мощности агрохолдинга - более 20 производственных площадок, а также молочная ферма и ферма по производству розовой телятины, зерновые компании, санветутильзавод, на которых трудоустроено порядка 1.9 тыс. человек. За первые шесть месяцев текущего года предприятия в совокупности перечислили более 332.2 млн руб. в федеральный и консолидированный региональный бюджет региона. А также порядка 102 млн руб. в Пенсионный фонд, фонды социального и обязательного медицинского страхования, что на 8.5% больше, чем в 2017 году.

Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).

"AK&M" от 07.08.2018
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