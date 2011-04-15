Площадь нежилой недвижимости в Новой Москве за 6 лет выросла в 1.5 р

Общая площадь нежилой недвижимости в Новой Москве увеличилась в 1.5 раза с момента образования Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО). Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"На момент присоединения новых территорий к Москве, которое состоялось 1 июля 2012 года, здесь было 6.85 млн кв. м нежилой недвижимости. За шесть лет в ТиНАО введено более 3 млн кв. м нежилья, что увеличило его объем в 1.5 раза", - сказал В.Жидкин.



Он отметил, что в этом году в ТиНАО введут около 600 тыс. "квадратов" нежилой недвижимости, в том числе около 20 детских садов, школ и поликлиник.



Также в новых округах планируется создать ряд коммерческих объектов, которые позволят создать около 10 тыс. рабочих мест.





"AK&M" от 07.08.2018