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07/08/2018
13:32

Площадь нежилой недвижимости в Новой Москве за 6 лет выросла в 1.5 р

Общая площадь нежилой недвижимости в Новой Москве увеличилась в 1.5 раза с момента образования Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО). Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"На момент присоединения новых территорий к Москве, которое состоялось 1 июля 2012 года, здесь было 6.85 млн кв. м нежилой недвижимости. За шесть лет в ТиНАО введено более 3 млн кв. м нежилья, что увеличило его объем в 1.5 раза", - сказал В.Жидкин.

Он отметил, что в этом году в ТиНАО введут около 600 тыс. "квадратов" нежилой недвижимости, в том числе около 20 детских садов, школ и поликлиник.

Также в новых округах планируется создать ряд коммерческих объектов, которые позволят создать около 10 тыс. рабочих мест.


"AK&M" от 07.08.2018
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