АЛРОСА планирует выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие

Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" утвердил положение о финансовой политике, новую редакцию положения о дивидендной политике, а также предварительно рекомендовал акционерам принять решение выплатить промежуточные дивиденды по результатам деятельности компании за первые 6 месяцев 2018 года. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



Наблюдательный совет предварительно рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам деятельности компании за первые 6 месяцев 2018 года не менее 5.93 руб. на одну акцию или 70% от FCF, определяемого на основании МСФО отчётности, публикация которой запланирована на 24 августа 2018 года.



Новая дивидендная политика будет подразумевать изменение практики периодичности выплат до 2 раз в год (за первое полугодие и за 12 месяцев года за вычетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие). Ранее дивиденды выплачивались 1 раз в год по результатам деятельности компании за 12 месяцев.



В качестве новой базы для расчёта дивидендов было принято решение использовать показатель свободный денежный поток (FCF), который учитывает денежный поток от операционной деятельности после вычета суммы инвестиций (капитальных вложений) в основное производство.



В зависимости от значения коэффициента "Чистый долг/EBITDA" Наблюдательный совет имеет право рекомендовать следующие показатели выплаты дивидендов: при коэффициенте "Чистый долг/EBITDA" ниже значения 0х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит более 100% от суммы свободного денежного потока за отчетный период; при коэффициенте "Чистый долг/EBITDA" в интервале 0.0х - 1.0х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 70% до 100% от суммы свободного денежного потока за отчетный период; при коэффициенте "Чистый долг/EBITDA" в интервале 1,0х - 1,5х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 50% до 70% от суммы свободного денежного потока за отчетный период.



Наблюдательный совет также принял решение определить минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за период, выплачиваемых в случае если текущее и прогнозное значение коэффициента "Чистый долг/EBITDA" не превышает уровень 1.5х.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



"AK&M" от 07.08.2018