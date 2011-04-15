Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев выросла на 25.8% до 469.181 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Сбербанк России" по РСБУ за 7 месяцев 2018 года выросла на 25.8% до 469.181 млрд руб. с 372.835 млрд руб. годом ранее. Соответствующие данные содержатся в материалах компании.



Чистый процентный доход увеличился на 6.5% до 727.583 млрд руб. с 683.445 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 25.7% до 243.972 млрд руб. с 194.125 млрд руб. Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций сократился на 4.3% до 52.126 млрд руб. с 54.459 млрд руб.



Прибыль до налога на прибыль составила 581.134 млрд руб. против 465.754 млрд руб. годом ранее (+24.8%).



В июле банк заработал 71.4 млрд руб. чистой прибыли. Месячный объем кредитов частным клиентам составил 290 млрд руб. Портфель кредитов клиентам в июле вырос на 199 млрд руб. или на 1.1%.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.





"AK&M" от 07.08.2018