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07/08/2018
17:04

На новом участке Сокольнической линии появятся четыре станции метро

На новом участке Сокольнической линии появятся четыре станции метро. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится на официальном сайте столичного градоначальника.

"В Новой Москве сооружается уникальный транспортный объект. В одном коридоре строится автомобильная магистраль и участок линии метро от "Саларьева" до "Столбова" - четыре станции метрополитена. Объект, конечно, очень важный для жителей Новой Москвы: мы получим связку между Калужским и Киевским шоссе и новые станции метрополитена", - сказал мэр Москвы.

Он отметил также, что запуск автотрассы и открытие новых станций метро изменят в лучшую сторону транспортную ситуацию в других районах Москвы. В частности, улучшится движение на южном участке МКАД, на Варшавском шоссе, на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. "Часть тех москвичей, которые сегодня не имеют нормального доступа к метрополитену и потому ездят на машине, пересядут на метро, а часть автомобилистов, которые сейчас вынуждены выезжать на МКАД, будут пользоваться связкой между Киевским и Калужским шоссе", - отметил С.Собянин.

По его словам, основные работы на автомобильной трассе будут закончены в сентябре, а на новом отрезке Сокольнической линии - до конца этого года.

Строить участок "Саларьево" - "Столбово" начали в феврале 2018 года. Его особенность в том, что большая часть путей проходит над землей. Участок расположен в створе автомагистрали Солнцево - Бутово - Видное. Это значительно упростило, удешевило и ускорило его строительство.

По словам первого заместителя руководителя Департамента строительства города Москвы Петра Аксенова, строительство метро идет полным ходом. Сейчас на станциях занимаются отделочными работами, устанавливают вентиляционное и инженерное оборудование.

Общая протяженность нового участка - 12 км. На нем откроют четыре станции. Наземная станция "Филатов Луг" появится рядом с одноименным садоводческим товариществом, где дорога Мосрентген - Знаменка пересекается с магистралью Солнцево - Бутово - Видное. На станции будет один вестибюль, совмещенный с пешеходным переходом через магистраль.

Станция "Прокшино" также будет наземной. Она расположится вблизи пересечения магистрали Солнцево - Бутово - Видное с дорогой Мамыри - Пенино - Шарапово. Вестибюль станции тоже совместят с переходом через магистраль.

"Ольховая" - подземная станция мелкого заложения с одним вестибюлем. Она появится в центральной части Коммунарки. Еще одна подземная станция нового участка - "Столбово" - будет располагаться вблизи пересечения магистралей Солнцево - Бутово - Видное и МКАД - Коммунарка - аэропорт "Остафьево".

Платформы на всех станциях будут стандартными для московского метро - островного типа длиной 163 м. Их оборудуют лифтами для маломобильных пассажиров.

В перспективе с конечной станции "Столбово" можно будет пересесть на одноименную станцию Коммунарской линии. Новую ветку метро протянут от станции Крымская Московского центрального кольца (МЦК) до Коммунарки. Таким образом, в Коммунарке будет не одна, а две линии метро. Это позволит жителям поселка выбирать самый быстрый и комфортный маршрут и равномерно распределит пассажиропотоки.

Продление Сокольнической линии метро в Коммунарку сделает транспорт доступнее для жителей поселений Московский и Сосенского. По предварительным прогнозам, к 2020 году на этой территории будет проживать до 200 тыс. человек, а работать - до 190 тыс. человек. Благодаря новым станциям время поездки по городу сократится примерно на 20-25 минут. Жители других поселений ТиНАО будут быстрее добираться до метро. Как следствие, значительно разгрузятся Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Также сократится нагрузка на действующие линии и пересадочные узлы московского метро.

За счет снижения интенсивности движения наземного транспорта улучшится экологическая ситуация в ТиНАО.

Кроме того, новые станции метро и совмещенные с ними пешеходные переходы обеспечат удобные выходы на обе стороны магистрали Солнцево - Бутово - Видное.

Программа строительства Московского метрополитена последних лет - самая масштабная за всю 80-летнюю историю столичной подземки.

С 2011 года появилось более 120 км новых линий, 64 новые станции, три вестибюля и семь электродепо Московского метрополитена и МЦК, в том числе: на Люблинско-Дмитровской линии - участок от "Марьина" до "Зябликова" (три станции), участок от "Марьиной Рощи" до "Селигерской" (шесть станций), второй выход (вестибюль) со станции "Марьина Роща", второй вестибюль "Петровско-Разумовской"; на Калининско-Солнцевской линии - участок от "Новогиреева" до станции "Новокосино" (одна станция), участок от "Делового центра" до "Раменок" (пять станций); на Замоскворецкой линии - участок от "Красногвардейской" до "Алма-Атинской" (одна станция), станция "Технопарк", участок от "Речного вокзала" до "Ховрина" (одна станция); на Арбатско-Покровской линии - участок от станции "Митино" до "Пятницкого шоссе" (одна станция); на Таганско-Краснопресненской линии - участок от "Выхина" до "Котельников" (три станции), станция "Спартак"; на Бутовской линии - участок от "Улицы Старокачаловской" до "Битцевского парка" (две станции); на Со кольнической линии - участок от "Юго-Западной" до "Саларьева" (три станции); на Большой кольцевой линии - участок от "Делового центра" до "Петровского парка" (пять станций); на Филевской линии - второй вестибюль станции "Международная"; на Московском центральном кольце - 31 станция; электродепо (включая реконструкцию) "Митино", "Братеево", "Печатники", "Выхино", "Планерное", "Нижегородское", "Лихоборы".

Благодаря такому активному строительству метро рядом с новыми станциями живут, работают или учатся более трех миллионов москвичей. К 2023 году планируется построить 256 км новых линий и 122 станции.

Автомобильная дорога Солнцево - Бутово - Видное пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее - через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе и затем до улицы Поляны в районе Южного Бутова. Общая протяженность новой магистрали составит18 км.

Дорогу строят поэтапно. С ноября 2015 года идут работы на участке от Киевского до Калужского шоссе. Его длина составит 15 километров. Предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону и боковые проезды. На пересечении с Калужским и Киевским шоссе появятся развязки с направленными эстакадами-съездами и коротким тоннельным участком. Всего на первом этапе построят свыше 20 км дорог, включая девять путепроводов, три тоннеля и подъезды к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) "Саларьево".

Для пешеходов построят три подземных перехода. В местах, где трасса проходит вблизи жилой застройки, установят шумозащитные экраны общей длиной 2.58 км.

Кроме того, между Калужским шоссе (станция метро "Ольховая") и ТПУ "Столбово" строят уникальное инженерное сооружение. Это совмещенный автомобильный и метротоннель длиной около километра.

Участок дороги Солнцево - Бутово - Видное от Киевского до Калужского шоссе значительно улучшит дорожную ситуацию в ТиНАО. Он перераспределит транспортные потоки и снимет часть нагрузки с МКАД, Киевского и Калужского шоссе. Кроме того, он позволит запустить общественный транспорт с Калужского шоссе и от близлежащей застройки к новым станциям метро Сокольнический линии.

Сейчас общая готовность участка трассы - 85%. Достроить его планируют в четвертом квартале этого года.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.

Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.

Ежедневно по 14 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяженностью 424.7 километров (365.7 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с252 станциями (215 станций метро, 31 станция МЦК и шесть станций монорельса) пропускается более 11 тыс. поездов.

Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

"AK&M" от 07.08.2018
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