На новом участке Сокольнической линии появятся четыре станции метро. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится на официальном сайте столичного градоначальника.



"В Новой Москве сооружается уникальный транспортный объект. В одном коридоре строится автомобильная магистраль и участок линии метро от "Саларьева" до "Столбова" - четыре станции метрополитена. Объект, конечно, очень важный для жителей Новой Москвы: мы получим связку между Калужским и Киевским шоссе и новые станции метрополитена", - сказал мэр Москвы.



Он отметил также, что запуск автотрассы и открытие новых станций метро изменят в лучшую сторону транспортную ситуацию в других районах Москвы. В частности, улучшится движение на южном участке МКАД, на Варшавском шоссе, на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. "Часть тех москвичей, которые сегодня не имеют нормального доступа к метрополитену и потому ездят на машине, пересядут на метро, а часть автомобилистов, которые сейчас вынуждены выезжать на МКАД, будут пользоваться связкой между Киевским и Калужским шоссе", - отметил С.Собянин.



По его словам, основные работы на автомобильной трассе будут закончены в сентябре, а на новом отрезке Сокольнической линии - до конца этого года.



Строить участок "Саларьево" - "Столбово" начали в феврале 2018 года. Его особенность в том, что большая часть путей проходит над землей. Участок расположен в створе автомагистрали Солнцево - Бутово - Видное. Это значительно упростило, удешевило и ускорило его строительство.



По словам первого заместителя руководителя Департамента строительства города Москвы Петра Аксенова, строительство метро идет полным ходом. Сейчас на станциях занимаются отделочными работами, устанавливают вентиляционное и инженерное оборудование.



Общая протяженность нового участка - 12 км. На нем откроют четыре станции. Наземная станция "Филатов Луг" появится рядом с одноименным садоводческим товариществом, где дорога Мосрентген - Знаменка пересекается с магистралью Солнцево - Бутово - Видное. На станции будет один вестибюль, совмещенный с пешеходным переходом через магистраль.



Станция "Прокшино" также будет наземной. Она расположится вблизи пересечения магистрали Солнцево - Бутово - Видное с дорогой Мамыри - Пенино - Шарапово. Вестибюль станции тоже совместят с переходом через магистраль.



"Ольховая" - подземная станция мелкого заложения с одним вестибюлем. Она появится в центральной части Коммунарки. Еще одна подземная станция нового участка - "Столбово" - будет располагаться вблизи пересечения магистралей Солнцево - Бутово - Видное и МКАД - Коммунарка - аэропорт "Остафьево".



Платформы на всех станциях будут стандартными для московского метро - островного типа длиной 163 м. Их оборудуют лифтами для маломобильных пассажиров.



В перспективе с конечной станции "Столбово" можно будет пересесть на одноименную станцию Коммунарской линии. Новую ветку метро протянут от станции Крымская Московского центрального кольца (МЦК) до Коммунарки. Таким образом, в Коммунарке будет не одна, а две линии метро. Это позволит жителям поселка выбирать самый быстрый и комфортный маршрут и равномерно распределит пассажиропотоки.



Продление Сокольнической линии метро в Коммунарку сделает транспорт доступнее для жителей поселений Московский и Сосенского. По предварительным прогнозам, к 2020 году на этой территории будет проживать до 200 тыс. человек, а работать - до 190 тыс. человек. Благодаря новым станциям время поездки по городу сократится примерно на 20-25 минут. Жители других поселений ТиНАО будут быстрее добираться до метро. Как следствие, значительно разгрузятся Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Также сократится нагрузка на действующие линии и пересадочные узлы московского метро.



За счет снижения интенсивности движения наземного транспорта улучшится экологическая ситуация в ТиНАО.



Кроме того, новые станции метро и совмещенные с ними пешеходные переходы обеспечат удобные выходы на обе стороны магистрали Солнцево - Бутово - Видное.



Программа строительства Московского метрополитена последних лет - самая масштабная за всю 80-летнюю историю столичной подземки.



С 2011 года появилось более 120 км новых линий, 64 новые станции, три вестибюля и семь электродепо Московского метрополитена и МЦК, в том числе: на Люблинско-Дмитровской линии - участок от "Марьина" до "Зябликова" (три станции), участок от "Марьиной Рощи" до "Селигерской" (шесть станций), второй выход (вестибюль) со станции "Марьина Роща", второй вестибюль "Петровско-Разумовской"; на Калининско-Солнцевской линии - участок от "Новогиреева" до станции "Новокосино" (одна станция), участок от "Делового центра" до "Раменок" (пять станций); на Замоскворецкой линии - участок от "Красногвардейской" до "Алма-Атинской" (одна станция), станция "Технопарк", участок от "Речного вокзала" до "Ховрина" (одна станция); на Арбатско-Покровской линии - участок от станции "Митино" до "Пятницкого шоссе" (одна станция); на Таганско-Краснопресненской линии - участок от "Выхина" до "Котельников" (три станции), станция "Спартак"; на Бутовской линии - участок от "Улицы Старокачаловской" до "Битцевского парка" (две станции); на Со кольнической линии - участок от "Юго-Западной" до "Саларьева" (три станции); на Большой кольцевой линии - участок от "Делового центра" до "Петровского парка" (пять станций); на Филевской линии - второй вестибюль станции "Международная"; на Московском центральном кольце - 31 станция; электродепо (включая реконструкцию) "Митино", "Братеево", "Печатники", "Выхино", "Планерное", "Нижегородское", "Лихоборы".



Благодаря такому активному строительству метро рядом с новыми станциями живут, работают или учатся более трех миллионов москвичей. К 2023 году планируется построить 256 км новых линий и 122 станции.



Автомобильная дорога Солнцево - Бутово - Видное пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее - через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе и затем до улицы Поляны в районе Южного Бутова. Общая протяженность новой магистрали составит18 км.



Дорогу строят поэтапно. С ноября 2015 года идут работы на участке от Киевского до Калужского шоссе. Его длина составит 15 километров. Предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону и боковые проезды. На пересечении с Калужским и Киевским шоссе появятся развязки с направленными эстакадами-съездами и коротким тоннельным участком. Всего на первом этапе построят свыше 20 км дорог, включая девять путепроводов, три тоннеля и подъезды к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) "Саларьево".



Для пешеходов построят три подземных перехода. В местах, где трасса проходит вблизи жилой застройки, установят шумозащитные экраны общей длиной 2.58 км.



Кроме того, между Калужским шоссе (станция метро "Ольховая") и ТПУ "Столбово" строят уникальное инженерное сооружение. Это совмещенный автомобильный и метротоннель длиной около километра.



Участок дороги Солнцево - Бутово - Видное от Киевского до Калужского шоссе значительно улучшит дорожную ситуацию в ТиНАО. Он перераспределит транспортные потоки и снимет часть нагрузки с МКАД, Киевского и Калужского шоссе. Кроме того, он позволит запустить общественный транспорт с Калужского шоссе и от близлежащей застройки к новым станциям метро Сокольнический линии.



Сейчас общая готовность участка трассы - 85%. Достроить его планируют в четвертом квартале этого года.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Ежедневно по 14 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяженностью 424.7 километров (365.7 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с252 станциями (215 станций метро, 31 станция МЦК и шесть станций монорельса) пропускается более 11 тыс. поездов.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 07.08.2018