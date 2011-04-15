А.Усманов согласился продать долю в Arsenal основному владельцу футбольного клуба

Американский бизнесмен Стэн Кронке, которому принадлежит 67% английского футбольного клуба Arsenal, купит 30% клуба у российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы компании KSE, через которую Кронке управляет клубом.



Издание направило запрос о комментарии представителю А.Усманова и ожидает ответа.



В сообщении уточняется, что американский бизнесмен намерен получить и оставшиеся доли независимых акционеров. Ранее он получил соответствующее безотзывное согласие на сделку от Усманова, отмечает Reuters. По данным осведомлённых источников, Кронке заплатит Усманову за долю в клубе 550 млн фунтов ($712 млн) наличными.



Forbes оценивает состояние российского бизнесмена в $12.5 млрд, американского - в $8.3 млрд.



В результате сделки клуб будет оценён в 1.8 млрд фунтов ($2.3 млрд). Это немного больше, чем в октябре 2017 года, когда Усманов отказался продать Кронке свою долю за 525 млн фунтов ($680 млн). Тогда российский бизнесмен говорил, что она важна для защиты интересов Arsenal и его болельщиков. Однако, несмотря на 30%-ный пакет акций, у Усманова никогда не было места в совете директоров клуба, и это осложняло продажу его доли какой-либо из других заинтересованных сторон.



Два крупнейших акционера клуба английской премьер-лиги боролись за контроль над клубом много лет, и оба пытались выкупить доли друг у друга. В июле СМИ сообщали, что Усманов начал активно изучать возможность продажи своего пакета.



Собеседники издания указывали, что предприниматель убедился в невозможности купить контрольный пакет клуба у Кронке и стремится выйти из актива. Сам бизнесмен отказывался тогда комментировать эту информацию. До этого российский миллиардер неоднократно предлагал Кронке сделку, но тот отказывался от переговоров. Ранее он также говорил, что хотел бы продать пакет любому покупателю, разделяющему его взгляды на развитие клуба, но не Кронке.



Усманов получил акции Arsenal ещё в 2007 году. Со временем российский бизнесмен стал держателем второго по величине пакета. В апреле 2017 года он обратился к Кронке с предложением приобрести его 67-процентную долю в "Арсенале" за $1.3 млрд, но тогда американский бизнесмен ответил отказом на это предложение.



Кронке также принадлежит команда по американскому футболу LA Rams и клуб НБА Denver Nuggets.







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