Компания "Ингосстрах-Жизнь" застраховала участников "Забега Корпораций 2018"

Компания "Ингосстрах-Жизнь" стала официальным страховым партнером 3-го ежегодного "Забега Корпораций 2018", который прошел 4 августа на Гребном канале в Москве. На время проведения мероприятия каждый участник забега был застрахован от травм на сумму 100 тыс. рублей. Также все участники мероприятия получили 25% скидку на страховую программу с защитой от несчастного случая до конца лета. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Забег Корпораций" - спортивное событие, которое ежегодно собирает на своей площадке сотрудников 40 крупнейших российский и зарубежных компаний. В этом году проект "Забег Корпораций" получил поддержку Москомспорта и был включен в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава ОСАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 07.08.2018