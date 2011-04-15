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07/08/2018
18:05

Основатель "Донстроя" М.Блажко теряет свой крупнейший проект

Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на 33% ООО "Комплекс-строй" и 100% ООО "Фирма "Диорит". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы суда.

По данным ЕГРЮЛ, эти фирмы владеют ООО "Строй-комплекс" - собственником прав на строящийся в 5-м Донском проезде многофункциональный комплекс "Нескучный Home & Spa". Проект строит девелоперская компания Gorn Development, созданная сооснователем "Донстроя" Максимом Блажко.

В рамках проекта запланировано 437 тыс. кв. м, из них 190 тыс. кв. м - жильё. В настоящее время строится первая очередь 69-этажной башни на 38.2 тыс. кв. м.

Истцом выступает Внешэкономбанк (ВЭБ), которому, как сказано в материалах дела, компании Блажко задолжали более 7.6 млрд руб. Общие претензии банка к бизнесмену сейчас превышают 12 млрд руб.

Средства на строительство "Нескучный Home & Spa" структуры Блажко привлекли в 2007 году. Тогда они получили от Связь-банка (сейчас входит в группу ВЭБа) 5.6 млрд руб. В 2012 году стороны заключили мировое соглашение, и ВЭБ простил Блажко 2.7 млрд руб. долга.

Но летом 2017 года Gorn Development опять допустила дефолт по кредиту, говорили ранее "Ведомостям" два источника, близких в девелоперу и ВЭБу. В январе 2018 года эти же люди рассказывали, что компания Блажко пытается договориться о реструктуризации долга. По их словам, обсуждалась передача госбанку доли в "Нескучный Home & Spa".

Переговоры об урегулировании долговых обязательств всё ещё продолжаются, говорят сейчас эти собеседники "Ведомостей". Один из них напоминает: у ВЭБа не так давно поменялось руководство, банк возглавил бывший первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Сейчас банк нацелен на продажу непрофильных и проблемных активов, поэтому даже если ВЭБ войдет в капитал компании, владеющей "Нескучный Home & Spa", то это будет временно.

Представители ВЭБа и Gorn Development от комментариев отказались.

Из решения арбитража Москвы следует, что взысканное по долгу ВЭБа имущество будет продано на публичных торгах. Начальная стоимость 33% "Комплекс-строя" - 767.2 млн руб., 100% "Диорита" - 72.1 млн руб. Вырученные от продажи средства должны пойти на погашение долга. Если на первых и повторных торгах доли не будут проданы, они могут достаться банку, говорит партнёр "Рустам Курмаев и партнёры" Дмитрий Клеточкин.


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