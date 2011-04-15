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07/08/2018
16:31

В Республике Беларусь отменена экспертиза продукции зарубежного производства

В Республике Беларусь отменена экспертиза продукции зарубежного производства. Об этом говорится в сообщении Национального союза мясопереработчиков.

Напомним, 27 августа 2015 года вступило в силу постановление Совета министров Республики Беларусь от 6 августа 2015 года N 666 "О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 года N 156" (Постановление N 666) в соответствии с которым в Республике Беларусь действовала обязательная процедура государственной санитарно-гигиенической экспертизы продукции зарубежного производства с выдачей документа - санитарно-гигиенического заключения на продукцию (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации).

ЕЭК 14 ноября 2017 года было принято решение N 151 "О выполнении Республикой Беларусь обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза", но по просьбе Республики Беларусь данное решение ЕЭК было приостановлено.

НСМ 24 января 2018 года совместно с другими отраслевыми объединениями, включая парфюмерно-косметическую продукцию, обратился к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой в рамках Евразийского межправительственного Совета повлиять на ситуацию и призвать к исполнению решения ЕЭК с целью устранения указанного барьера на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.

Постановление N 666 по своей сути противоречило как общим целям Евразийского экономического союза, так и принципам технического регулирования, и особенностям применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. Экспертиза распространялась на достаточно широкий ассортимент продукции - порядка 150 товарных позиций, включая пищевые продукты, косметическая продукция, товары бытовой химии и проч. Несмотря на наличие сертификатов соответствия товара требованиям ЕАЭС, подчеркивается в сообщении.


"AK&M" от 07.08.2018
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