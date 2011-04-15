Производители предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты. О резком повышении закупочных цен на сырье сообщили "Ведомостям" несколько мясопереработчиков - "Останкино", "Дымов", "Продо".



Летом спрос на свинину традиционно повышенный - сезон шашлыков, цены всегда на пике, говорит гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. В 2018 году рост оптовых цен более заметный, чем обычно, и неконтролируемый, уверяет исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.



Свиная лопатка подорожала с января на 53% и стоит 267 руб. за 1 кг, удивляется топ-менеджер крупного мясокомбината, в 2017 г. цена за тот же период выросла всего на 17%. Другой переработчик указывает на ускорившийся рост стоимости свиных полутуш (23% к январю 2018 года) и свиного окорока без кости (30%).



"AK&M" от 07.08.2018