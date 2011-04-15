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07/08/2018
17:17

В Лужниках завершено строительство канатной дороги

Работы по строительству канатной дороги от Воробьевых гор до Лужников завершены, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Канатная дорога уже прошла тестирование. Сейчас заказчик оформляет документы, необходимые для ее запуска", - сказал М.Хуснуллин.

Напомним, максимальная пропускная способность канатной дороги длиной 737 м составит 1.6 тыс. человек в час. На ней будет три станции: верхняя - на улице Косыгина, промежуточная - на Воробьевской набережной и нижняя - на Лужнецкой набережной.

"AK&M" от 07.08.2018
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