В Лужниках завершено строительство канатной дороги

Работы по строительству канатной дороги от Воробьевых гор до Лужников завершены, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Канатная дорога уже прошла тестирование. Сейчас заказчик оформляет документы, необходимые для ее запуска", - сказал М.Хуснуллин.



Напомним, максимальная пропускная способность канатной дороги длиной 737 м составит 1.6 тыс. человек в час. На ней будет три станции: верхняя - на улице Косыгина, промежуточная - на Воробьевской набережной и нижняя - на Лужнецкой набережной.



"AK&M" от 07.08.2018