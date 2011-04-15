В Курской области возводится самый крупный в России сухопутный зерновой терминал

В Курской области, в Щиграх, возводится самый крупный в России сухопутный зерновой терминал. Как говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области, это проект курской компании "Русский Дом".



К его осуществлению инвестор приступил с конца 2016 года, общий бюджет превышает 2.6 млрд руб.



В настоящее время построены и опробованы в режиме пуско-наладки две зерносушилки общей производительностью по сырому продукту 210 тонн в час сушки пшеницы или 100 т в час сушки кукурузы.



Смонтированы три зерноочистительные машины и сепаратор, монтируются еще два сепаратора. Общая производительность очистки пшеницы составит 2.1 тыс. т в час или сырой кукурузы - 900 т в час.



Сейчас компания ведет строительство пяти автомобилеразгрузчиков общей производительностью 1 тыс. т в час выгрузки зерна, которые будут совмещены с восемью ёмкостями оперативного хранения вместимостью 4.1 тыс. т. Также сейчас находятся в процессе строительства новые точки погрузки для железнодорожного и автомобильного транспорта.



Одновременно проводится реконструкция действующего бетонного элеватора с полной заменой оборудования. Его емкость - более 100 тыс. т размещения зерна.



На сегодняшний день предприятием "Русский Дом" освоено более 1.7 млрд руб. инвестиций. К реализации проекта были привлечены 1140 млн руб. кредитных ресурсов, из них 474 млн руб. получено по федеральной программе льготного кредитования Минсельхоза РФ.



Реализация проекта позволит АО "Русский Дом" вдвое увеличить оборот зерна, который сейчас составляет 200 тыс. т в год.





"AK&M" от 07.08.2018