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07/08/2018
17:52

В Москве в этом году построят около 120 км дорог, М.Хуснуллин

В Москве в этом году построят около 120 км дорог, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

За семь месяцев этого года в столице построено 53 км дорог, 24 транспортных сооружения - мостов, эстакад и тоннелей, а также 14 пешеходных переходов.

"Дорожное строительство остается одним из наших приоритетов, определенных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Уже завершено строительство Северо-Западной хорды, до конца года введем головной и конечный участки Северо-Восточной хорды, основную часть магистрали Калужского шоссе, дорогу Солнцево - Бутово - Видное и улично-дорожную сеть промзоны "ЗИЛ", - сказал М.Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что и в дальнейшем темпы и объемы строительства дорог снижаться не будут.

"В течение ближайших пяти лет будем строить и реконструировать в столице не менее 90 км дорог в год. К 2023 году введем в эксплуатацию 485 км дорог, 100 мостов, тоннелей и эстакад", - добавил заммэра.

М.Хуснуллин отметил, что ключевым проектом остается формирование нового полноценного транспортного кольца - четырех хордовых магистралей, состоящего из Северо-Западной хорды, Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды, к строительству которой город также приступает, и Южной рокады. По прогнозам, новое кольцо дорог позволит разгрузить МКАД и ТТК на 15-25%.

Он напомнил, что за 2011-2018 годы в городе построено, реконструировано и открыто для движения 815 км дорог, 227 мостов, тоннелей и эстакад, появилось 215 новых надземных и подземных пешеходных переходов.

Построено и модернизировано 14 крупных транспортных развязок на МКАД, реконструированы 9 ключевых городских артерий.

"AK&M" от 07.08.2018
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