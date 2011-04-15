В Москве ввели 3.3 млн кв. м недвижимости с начала года, М.Хуснуллин

В столице сдано в эксплуатацию 3.3 млн кв. м недвижимости с начала года, в том числе 1.2 млн кв. м жилья, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Высокие темпы строительства жилья обеспечивают москвичам рост уровня его доступности, что является важным социальным фактором", - сказал М.Хуснуллин.



По словам главы Стройкомплекса, у девелоперов достаточно разрешений на строительство, чтобы темпы ввода сохранились в ближайшие годы.



М.Хуснуллин напомнил, что за последние восемь лет в городе построено более 13% от общего объема жилого фонда города - 61.7 млн кв. м недвижимости, из которых 23.7 млн "квадратов" - жилье.



"AK&M" от 07.08.2018