Участок трассы Солнцево - Бутово - Видное откроют 1 сентября

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В Москве завершается строительство первого этапа дороги Солнцево - Бутово - Видное, сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов, говорится в материалах Стройкомплекса.
"1 сентября откроем движение по участку от Киевского шоссе доКалужского шоссе", - сказал П.Аксенов.
По его словам, сейчас там ведется благоустройство территории.
Трасса Солнцево - Бутово - Видное пройдет от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутово к Варшавскому шоссе и городу Видное. Она, по сути, станет дублером юго-западной части МКАД.
"AK&M" от 07.08.2018