Участок трассы Солнцево - Бутово - Видное откроют 1 сентября

В Москве завершается строительство первого этапа дороги Солнцево - Бутово - Видное, сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"1 сентября откроем движение по участку от Киевского шоссе доКалужского шоссе", - сказал П.Аксенов.



По его словам, сейчас там ведется благоустройство территории.

Трасса Солнцево - Бутово - Видное пройдет от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутово к Варшавскому шоссе и городу Видное. Она, по сути, станет дублером юго-западной части МКАД.



"AK&M" от 07.08.2018