ЦБ при проверке Бум-банка выявил операции, связанные с выводом активов

Временная администрация по управлению КБ "Бум-Банк" выявила операции, направленные на вывод активов посредством кредитования заемщиков - физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



По итогам обследования финансового состояния банка временной администрацией установлено, что стоимости его активов в сумме не более 1.3 млрд руб. недостаточно для удовлетворения обязательств в сумме более 1.6 млрд руб.



Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 23 июля 2018 года принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".



Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственником КБ "Бум-Банк", направлена Банком России в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел и Следственный комитет.





"AK&M" от 07.08.2018