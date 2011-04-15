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07/08/2018
18:06

ЦБ при проверке Бум-банка выявил операции, связанные с выводом активов

Временная администрация по управлению КБ "Бум-Банк" выявила операции, направленные на вывод активов посредством кредитования заемщиков - физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

По итогам обследования финансового состояния банка временной администрацией установлено, что стоимости его активов в сумме не более 1.3 млрд руб. недостаточно для удовлетворения обязательств в сумме более 1.6 млрд руб.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 23 июля 2018 года принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственником КБ "Бум-Банк", направлена Банком России в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел и Следственный комитет.


"AK&M" от 07.08.2018
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