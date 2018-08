Дайджест газеты "Ведомости" от 8 августа 2018 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 8 августа 2018 года.







"МЫ С ЦБ СОЗДАЕМ БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ КОНСТРУКЦИЮ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ"



Александр Соколов объясняет, как будет действовать фонд плохих долгов, и рассказывает о работе с бывшими собственниками санированных банков.



Такого проекта в России еще не было: Центробанк собирает плохие и непрофильные активы крупных санируемых банков в специальный "фонд плохих долгов". Он создается на базе санируемого банка "Траст" - поэтому его новый председатель правления Александр Соколов все время поправляет нас: это не фонд, а банк. Как его не называй, к концу года в банке-фонде скопится более 2 трлн руб. активов. Как с ними работать, какую часть денег рассчитывает вернуть и кто ему в этом будет помогать, Соколов рассказал в интервью "Ведомостям".





МАНЕВР ПОКА НЕ УДАЛСЯ



Налоговый маневр придется еще раз обсудить у президента. Нефтяники хотят получить 3 трлн рублей.



"Ведомости" выяснили, что часть одобренного Советом Федерации и подписанного президентом Владимиром Путиным налогового маневра нефтяники могут снова обсудить с президентом. Пройти совещание может после 27 августа, когда Путин в Кемерове проведет комиссию по ТЭКу.



На самой комиссии о налоговом маневре речи не будет. Но после нее может состояться новая встреча.



Нефтяники могут поднять вопрос о применении логистического коэффициента, так как не все те НПЗ, что в нем нуждаются, попали под его действие.





УСМАНОВ ЗАРАБОТАЛ НА ФУТБОЛЕ



Прибыль Усманова от продажи акций Arsenal может превысить 250 млн фунтов. За 30% акций футбольного клуба бизнесмен получит почти вдвое больше, чем за них заплатил.



Kroenke Sports & Entertainment Inc. (KSE) американского миллиардера Стэна Кронке покупает 30,05% лондонского футбольного клуба Arsenal у российского бизнесмена Алишера Усманова.



KSE полностью принадлежит Кронке, и после сделки он увеличит свою долю в Arsenal с 67,09 до 97,14% акций. KSE стремится к тому, чтобы стать единственным владельцем 100% акций.



Футбольный клуб Arsenal основан в 1886 г., это один из самых титулованных английских клубов, он 13 раз выигрывал чемпионат Англии.



Весь футбольный клуб акционеры оценили в 1,8 млрд фунтов, сказано в сообщении KSE. Это означает, что сумма сделки составит 550 млн фунтов ($712 млн).. Усманов владел 30% акций через компанию Red and White Securities Ltd, зарегистрированную на британском острове Джерси.





ФОНД ПЛОХИХ ДОЛГОВ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫМ



Фонд плохих долгов наймет коллекторов. Им передадут часть активов для взыскания, среди претендентов - структура "Альфа групп" А1



О том, как будет работать фонд плохих активов, создаваемый на базе банка "Траст", "Ведомостям" рассказал его новый руководитель Александр Соколов. Основная фаза возврата и реализации непрофильных активов должна пройти в первые три года, ожидает он. Сколько удастся вернуть, Соколов прогнозировать не берется до завершения анализа активов. Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что возвратность составит 40-60%.



За возврат части активов фонд будет бороться самостоятельно: например, идет работа с бывшими собственниками санированных банков. Но фонд планирует воспользоваться услугами коллекторов.





БОИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ



"Мегафон" и Tele2 заметно снизили тарифы в регионах. Участники рынка боятся тотальной ценовой войны



В начале августа Tele2 понизила часть тарифов в регионах, некоторые - в разы. Например, в Смоленской области тариф "Мой онлайн+" уменьшился с 500 руб. в месяц до 180 руб. (в пакет добавилось 100 минут разговоров, а интернет-трафик сократился на 5 Гб). В Тульской области стоимость пакета "Мой онлайн" снизилась с 299 до 150 руб. (Tele2 добавила в него 150 минут разговоров, и их стало 450). Аналогичные изменения произошли и в других регионах, с тарифами в которых ознакомились "Ведомости". В Москве оператор тарифов не менял.





КАК НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ДОЛГИЕ ОБЕДЫ И ОПОЗДАНИЯ



Работники в офисе часто пьют кофе, курят или подолгу разговаривают у кулера. Есть те, кто приходит на час позже и умудряется уйти пораньше. А кто-то приходит вовремя и все утро не может дозвониться до своих коллег, которых еще нет на месте. Практически все офисные здания оборудованы пропускными системами, но большинство компаний использует их исключительно для контроля входа и выхода. И лишь немногие внедряют автоматизированные системы учета рабочего времени, чтобы не только контролировать дисциплину, но и не оплачивать работникам время, когда они не находились на рабочем месте. Системы суммируют опоздания, ранние уходы с работы, задержки с обеденного перерыва и все перекуры. И те, кто автоматизировал учет рабочего времени, сильно удивляются количеству часов, которые работники недорабатывают, а компании оплачивают впустую.









