Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 августа 2018 года







ВКЛАД В СОСТАВЕ ГРУППЫ ЛИЦ

АСВ ДОШЛО ДО ВЕРХОВНОГО СУДА В БОРЬБЕ ЗА СТРАХОВКУ БАНКОВСКИМ КЛИЕНТАМ





Снятие банковским клиентом денег с депозита и внесение в тот же день соответствующих сумм двумя другими вызвало подозрения АСВ в том, что имело место незаконное дробление вкладов. Хотя банк (впоследствии лишившийся лицензии) выдал вкладчикам все необходимые документы, а сумма вклада была в пределах страхового возмещения, спустя два года АСВ решило оспорить выплату страховок. Спор дошел до коллегии Верховного суда (ВС), который отправил дело на пересмотр. Юристы опасаются, что попытки агентства избежать выплаты страховок по спорным основаниям могут подорвать доверие граждан к системе страхования вкладов.





ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ОДОЛЖИЛИ ГОСУДАРСТВУ

ОТТОК СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ ИЗ ОФЗ ВОЗМЕСТИЛИ НПФ



Инвестиции крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в российский госдолг к середине года превысили 700 млрд руб. Во втором квартале они выросли более чем на 250 млрд руб., тем самым в значительной степени заместив средства выходивших из облигаций федерального займа иностранных инвесторов. Для фондов такие вложения помогают проходить стресс-тесты, а также являются привлекательной инвестиционной идеей, особенно в условиях санкционного давления. Поэтому сами фонды не исключают, что продолжат вкладывать в госдолг.





ГРАЖДАНЕ ОБНОВИЛИ ДОЛГИ

ВЫДАЧА РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ БЬЕТ РЕКОРДЫ



Крупные российские банки в июле продемонстрировали рекордные выдачи кредитов населению. Этому могли способствовать потребительский оптимизм на фоне роста зарплат и снижения безработицы, а также реализация россиянами отложенного спроса на фоне снижения кредитных ставок. Желание клиентов получить кредит совпало с желанием ряда банков предоставить им деньги как можно скорее - до вступления в силу более жестких регуляторных требований в отношении потребительских кредитов.





"КРАСНЫЙ КВАДРАТ" ПРИГЛАСИЛИ НА ТАНЦЫ

СТУДИЯ ВЫШЛА НА РЫНОК МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Телестудия "Красный квадрат" Аркадия Ротенберга впервые за три года начала наращивать выручку - на 30%, до 5,77 млрд руб., по итогам 2017 года. При этом объем производства контента для "Первого канала", традиционно ключевого заказчика студии, не вырос. "Красному квадрату" помогли новые партнеры и участие в госзакупках - например, на проведение чемпионатов по акробатическому рок-н-роллу и праздничных концертов.





КОСТЮ БАЙКЕРА ЗАНЕСЛО В СИЗО

ТЕНЕВОМУ ФИНАНСИСТУ ИНКРИМИНИРУЮТ ОСОБО КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО



Как стало известно "Ъ", в Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер. Он обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн руб.: по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций. Ранее господин Курамшин фигурировал в ряде громких расследований, в частности, в истории с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР считает бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в прошлом году в Киеве.





"ПРОМТРАКТОР" ЗАГРУЖАЮТ ВАГОНАМИ

КЛЮЧЕВОЙ АКТИВ КТЗ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ



Как выяснил "Ъ", на фоне нехватки литья и деталей для железнодорожных вагонов, что может привести к дефициту подвижного состава, на рынок возвращается один из крупнейших вагоностроителей - входящий в концерн "Тракторные машины" (КТЗ) "Промтрактор". Мощности завода в последние годы простаивали из-за финансовых проблем концерна, которые привели к переходу контроля над активом к "Ростеху". Госкорпорация собирается передать "Промтрактор" ООО "Транспортные компоненты" (ООО ТК, партнер "Трансмашхолдинга"), и хотя сделка не завершена, ООО ТК уже начало инвестировать в актив, а Минпромторг заявлял, что проблем с оборотными средствами у завода нет.











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"AK&M" от 08.08.2018