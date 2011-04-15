Красную ветку метро в Коммунарку продлят до конца 2018 года, С.Собянин

Строительство участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до "Столбово" в поселке Коммунарка планируется завершить до конца этого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на станции "Прокшино", говорится в материалах Стройкомплекса.



"В Новой Москве строится уникальный транспортный объект. В одном коридоре строится автомобильная магистраль Солнцево - Бутово - Видное и линия метро от "Саларьево" до "Столбово" - четыре станции метрополитена. Объект очень важный для жителей Новой Москвы. Они получат связку между Калужским и Киевским шоссе и новые станции метро", - сказал С.Собянин.



По его словам, основные работы на автомобильном участке этой трассы будут закончены уже в сентябре, а на линии метро - до конца 2018 года.



С.Собянин отметил, что этот участок дороги и метрополитена важен и для других районов Москвы.



"С его вводом улучшится движение на южном участке МКАД на Варшавском шоссе, на улице Профсоюзная и на Ленинском проспекте", - пояснил мэр.



Как доложил мэру начальник производственного управления ПАО "Мостотрест" (генподрядчик проекта) Андрей Сбитнев, первый этап строительства трассы Солнцево - Бутово - Видное от Киевского до Калужского шоссе планируется завершить до конца лета.



"До сентября построим. Этап включает в себя 22 км дорог, девять эстакад, три тоннеля", - заверил А.Сбитнев.



Уточняется, что строительство участка метро "Саларьево" - "Столбово" началось в феврале 2018 года. Большая его часть проходит по земле, в створе магистрали Солнцево - Бутово - Видное.



Длина участка составит 12 км. Для пассажиров будут открыты станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбово". Рядом с ними живут, работают или учатся более 3 млн москвичей.



В планах - сделать конечную станцию "Столбово" пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии метро от Московского центрального кольца - станция "Крымская" - до Коммунарки. Это позволит обслуживать поселок не одной, а двумя линиями метро.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Ежедневно по 14 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяженностью 424.7 километров (365.7 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с252 станциями (215 станций метро, 31 станция МЦК и шесть станций монорельса) пропускается более 11 тыс. поездов.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 07.08.2018