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08/08/2018
12:00

В этом году начнут строить 110 домов по программе реновации, М.Хуснуллин

В этом году начнут строить 110 домов по программе реновации. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

33 "стартовых" дома по программе реновации введено в столице с начала года, заявил заммэра. По его словам, 12 из них переданы под заселение, еще 34 дома строятся. "До конца этого года приступим к возведению еще 110 домов. За это время начнется переселение из 40 домов - более 10 тыс. москвичей переедут в новые квартиры", - сказал М.Хуснуллин.

Заммэра напомнил, что переселение первых домов по программе реновации уже началось.

Всем участникам программы реновации, которые хотят получить квартиру большей площади с доплатой, предоставляется скидка в размере 10%.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.

Программа реновации жилья предусматривает строительство за счет города не менее 30 млн кв. м жилья.

До конца 2021 года планируется переселить жителей около 41 тыс. квартир в комфортные дома с качественной отделкой и удобной транспортной доступностью.

"AK&M" от 08.08.2018
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