В этом году начнут строить 110 домов по программе реновации, М.Хуснуллин

В этом году начнут строить 110 домов по программе реновации. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



33 "стартовых" дома по программе реновации введено в столице с начала года, заявил заммэра. По его словам, 12 из них переданы под заселение, еще 34 дома строятся. "До конца этого года приступим к возведению еще 110 домов. За это время начнется переселение из 40 домов - более 10 тыс. москвичей переедут в новые квартиры", - сказал М.Хуснуллин.



Заммэра напомнил, что переселение первых домов по программе реновации уже началось.



Всем участникам программы реновации, которые хотят получить квартиру большей площади с доплатой, предоставляется скидка в размере 10%.



Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.



Программа реновации жилья предусматривает строительство за счет города не менее 30 млн кв. м жилья.



До конца 2021 года планируется переселить жителей около 41 тыс. квартир в комфортные дома с качественной отделкой и удобной транспортной доступностью.



"AK&M" от 08.08.2018