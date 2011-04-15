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08/08/2018
13:36

"Цифровое телевидение" получило 51% компании "Ноль плюс медиа"

Компания "Цифровое телевидение" (ЦТВ, принадлежит ВГТРК и ПАО "Ростелеком") в июле получила 51% в ООО "Ноль плюс медиа", при этом 49% осталось у прежнего бенефициара Лилии Хон. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Компания "0+ Медиа" учреждена в 2014 году и занимается монетизацией детского направления ЦТВ: продаёт рекламу на каналах "Мульт", "Мама", Ani и других, реализует лицензии на анимационные бренды, развивает ритейл с детскими товарами, мобильные приложения с мультфильмами. Как отмечает источник "Ъ", близкий к компании, Лилия Хон - её номинальный владелец, а реальные бенефициары связаны с одним из ушедших с рынка банков.

Учредители "0+ Медиа" также контролируют других ключевых партнёров ЦТВ. В их числе - один из крупнейших на рынке дистрибуторов тематических каналов "Сигнал Медиа", проект по показу анимации ЦТВ в кинотеатрах "Мульт в кино", а также спутниковая платформа STV (ЦТВ купила 25% в ней в 2014 году). Инвесторы вложились в сопутствующий ЦТВ бизнес фактически на этапе стартапа и таким образом стали партнёрами группы, объясняли её сотрудники.

В апреле у ЦТВ сменился гендиректор: вместо Кирилла Лыско компанию возглавил однокурсник топ-менеджера Ростелекома Владимира Кириенко Роберт Гндолян. Вскоре председателем совета директоров ЦТВ вместо Дмитрия Медникова стал гендиректор "России 1" Антон Златопольский.

По словам двух собеседников "Ъ" в ЦТВ, при новом гендиректоре компания намерена получить контроль в структурах, которые её обслуживают. Речь о безденежной передаче долей в обмен на сохранение бизнеса, большая часть которого у этих компаний завязана именно на ЦТВ, уточняет один из источников. Там, где акционеры решат отказаться от сотрудничества с ЦТВ, будут создаваться новые компании.

В частности, с владельцами "Сигнал Медиа" ЦТВ предполагает создать СП, в котором получит контроль и куда передаст дистрибуцию своих каналов. Предложение о передаче 51% компании сделано также анимационной студии "Паровоз" (производит для ЦТВ мультфильмы "Ми-ми-мишки", "Сказочный патруль", "Лео и Тиг"). Она принадлежит нескольким владельцам, крупнейший из которых Олег Горбунов.


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