Лондонский суд снял арест с акций выставленного на продажу банка "Возрождение"

Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе с акций выставленного на продажу банка "Возрождение". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы агентства Myddleton Communications.



Это агентство представляет интересы держателей кредитных нот Peters International (Cayman) ltd. - компании, аффилированной с банком, которая в начале 2017 года разместила ноты под гарантии Ананьевых. После того, как в декабре ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, бумаги перестали обслуживаться, и инвесторы пошли в суд.



Ноты размещались среди состоятельных клиентов Промсвязьбанка. Девять из них обратились в суд, и он в качестве обеспечительной меры арестовал активы братьев Ананьевых на $15.6 млн и 11 млн евро.



Это решение помешало ВТБ закрыть сделку по покупке "Возрождения". "Пока не будет прояснена ситуация, чистые активы или нет, сделки нет, естественно, и не будет. Если активы будут очищены и будет подтверждение, что все юридические вопросы решены, тогда будет сделка, наверное", - сказал предправления госбанка Андрей Костин, когда стало известно о разбирательстве в Лондоне.



Так и произошло: ответчики перечислили суду $15,6 млн и 11 млн евро, и 30 июля суд снял арест с активов.



В настоящее время ВТБ изучает документы и продолжает вести переговоры о покупке "Возрождения", заявил представитель госбанка.



ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов. Чистая прибыль Банка "Возрождение" за I квартал 2018 года составила 640 млн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.









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