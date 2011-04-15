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08/08/2018
11:42

Green Bay Packaging приобрела американскую Grand Traverse Container

Green Bay Packaging Inc. приобрела американскую компанию Grand Traverse Container. Об этом сообщает издание Lesprom Network со ссылкой на материалы Green Bay Packaging.

Компания Grand Traverse Container, основанная в 1995 году, специализируется на производстве и поставках гофрированной упаковки. Основные рынки компании - штат Мичиган, северные регионы Огайо и Индианы. Штаб-квартира расположена в Траверс-Сити (Мичиган), штат - более 100 сотрудников.

Green Bay Packaging - семейная компания, основанная в 1933 году.


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