Доходности американских Treasuries последние дни не коррелируют с индексом американского доллара. Вчерашнее восстановление совпало с разворотом доллара вниз от верхней границы консолидации. Европейская валюта на предыдущих торгах развила отскок от нижней зоны консолидации 1.15-1.153. Негативно повлиять на американскую валюту могла слабая статистика по числу активных вакансий на рынке труда в США. Об этом говорится в комментарии эксперта БКС Брокер Сергея Гайворонского.



Состояние рынка труда – один из главных индикаторов для ФРС при выборе темпа ужесточения ДКП. В результате индекс вновь не сумел выйти вверх из консолидации, "боковик" продолжается. Сегодня и завтра будут опубликованы данные по ценам производителей и ИПЦ, что окажет серьезное влияние на динамику американской валюты.



Высокодоходные валюты последние дни не демонстрируют единого тренда. Вчера приостановились девальвации китайского юаня и турецкой лиры. Рисковые настроения инвесторов улучшились. Вслед за этим укрепилась большая часть валют EM. Рубль не стал исключением, несмотря на давление со стороны ожидаемых санкций, которое выливается в распродажи ОФЗ. Дополнительную поддержку оказал рост фьючерсов на нефть. Норвежская крона, имеющая тесную корреляцию с "черным золотом" вчера оказалась в лидерах роста.



Распродажи в ОФЗ продолжаются на опасениях введения санкций против суверенного долга. На этом фоне индекс RGBI вчера обновил годовой минимум, опустившись ниже значений середины июня. Доходность к погашению индикативных 10-ти летних ОФЗ практически достигла 8%, что дает реальную доходность (за вычетом инфляции) 5.5%. Причем после возвращения инфляции к таргету 4%, или даже после краткосрочного превышения таргета, реальная доходность останется на уровне 3-4%, что при текущих золотовалютных резервах и ценах на нефть явно избыточно. Вскоре, на мой взгляд, распродажи могут завершиться. О том, как оттоки капитала влияют на рынок ОФЗ можно прочитать в специальном обзоре.



Пара USD/RUB на прошлой сессии была слабо волатильна, немного отошла вниз от верхней зоны сопротивления устойчивого бокового коридора 61.5-64.5. Там расположен июльский максимум. Пик давления на рубль постепенно будет проходить, вслед за окончанием распродаж отечественных долговых бумаг. До осени, когда будет происходить обсуждение санкций против России в Сенате, ситуация может стабилизироваться. Аналитики продолжают считать, что границы диапазона 61.5-64.5 довольно устойчивы и комфортны для курса в текущей макроэкономической ситуации. Соответственно, самая лучшая стратегия торговли на данный момент – от границ "боковика".



"AK&M" от 08.08.2018