Рубль сумел локально вырасти

Доллар терял во вторник к большинству конкурентов, включая рубль. Инвесторы воздержались от выхода за рамки устоявшихся торговых диапазонов последних месяцев. В результате пара USDRUB потеряла во вторник 25 копеек и закончила день на 63.49. EURRUB закрыла день на 73.65, прибавив 2.5 копейки. Об этом говорится в комментарии финансового аналитика FxPro Александра Купцикевича.



С утра азиатские площадки прибавляют в ожидании фискальных стимулов Пекина, а американские биржи растут на сильной отчётности компаний. Более того, нефть поддерживает позитивную динамику. Санкции США против Ирана в очередной раз возвращают на сцену риски перебоя поставок нефти, что поддерживает котировки. Нефть марки Brent торгуется с утра у $74.68, что на доллар выше уровней сутки назад.



Рублю также, вероятно, помогает сравнительно сильная отчётность российских компаний-экспортёров. Однако у этой медали есть оборотная сторона. Вместе с сильными результатами, компании объявляют о более высоких дивидендах, которые почти наверняка вскоре будут конвертироваться в валюты, оказывая давление на российскую валюту.



Также нельзя забывать о сохраняющемся негативном фоне в отношении санкций. Обсуждение этих мер со стороны США и появление новых имён среди целей санкций способно не только снизить котировки отдельных акций, но также вызвать распродажу рубля и всего рынка, как это было в апреле.



Пока аналитики видят, что администрация Д.Трампа исполняет свои угрозы, как это было в случае с торговыми пошлинами против Китая и санкциями в отношении Ирана. Проще говоря, высоки шансы, что за непродолжительным периодом отката в сторону роста рубля может последовать новый продолжительный импульс на укрепление доллара. Аналогичная картина складывается также и на глобальном рынке, что может усилить ослабление российской валюты в ближайшее время.



"AK&M" от 08.08.2018