ММК разработал новый маршрут поставки металла в Турцию

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) доставило пробную партию металлопродукции в Турцию по железнодорожному маршруту Магнитогорск - Баку - Тбилиси - Карс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ММК.



В настоящее время с азербайджанским оператором ADY Express разрабатывается возможность поставки по этому маршруту до 250 тыс. т металлопродукции в год, или около трети потребности MMK Metalurji в горячекатаном рулоне.



Четыре контейнера общим весом 120 т доставлены на дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината в Турции. Вагоны с металлопродукцией преодолели расстояние в 5 тыс. км за 17 дней.



Ранее поставки горячекатаного рулона на ММК Metalurji осуществлялись исключительно морем через порт в Новороссийске. Протяжённость данного маршрута составляет более 6 тыс. км, время в пути - 30 дней.



Диверсификация логистических потоков позволит компании снизить риски, связанные с конвенционными запрещениями и непогодой в акватории Новороссийского порта. Снижение числа перевалок также позволит избежать механических повреждений товарной продукции и обеспечит сохранение качественных характеристик металла.



К тому же, снижение сроков доставки позволит оптимизировать оборотный капитал компании за счёт снижения запасов в пути.



Помимо этого, новый маршрут позволяет рассматривать перспективу диверсификации экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Европы и Африки через собственный порт ММК в турецком городе Искендерун.



ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. Производство стали в группе ММК за первое полугодие 2018 года составило 6.176 млн т, что на 1.3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Основным акционером компании (на 31 марта 2018 года) является "Минта Холдинг Лимитед" (владеет 84.26% уставного капитала). Бенефициар "Минта Холдинг Лимитед" - председатель совета директоров ММК В.Рашников.



Чистая прибыль группы ММК по МСФО в I полугодии 2018 года выросла на 24.72% до $671 млн с $538 млн за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 16.03% до $4.161 млрд с $3.586 млрд, операционная прибыль - на 49.03% до $921 млн с $618 млн, прибыль до налогообложения - на 23.5% до $862 млн с $698 млн. Показатель EBITDA вырос на 33.4% до $1.21 млрд, маржа по EBITDA - до 30.9%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ММК за I полугодие 2018 года по РСБУ выросла на 33.72% до 43.174 млрд руб. с 32.287 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 19.66% до 221.745 млрд руб. со 185.308 млрд руб., прибыль от продаж - на 57.03% до 57.162 млрд руб. с 36.406 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 35.72% до 54.309 млрд руб. с 40.016 млрд руб.



"AK&M" от 08.08.2018