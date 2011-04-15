Потребительские настроения россиян продолжают ухудшаться - в июле по сравнению с маем Индекс потребительских настроений снизился на 6% до 93 пункта. Об этом свидетельствует исследование Левада-Центра.



Больше всего снижение субъективных оценок проявилось в отношении будущего - перспективная составляющая сводного индекса ИПН упала на 7%. Именно негативные ожидания развития экономической ситуации в стране, особенно в ближайшие 12 месяцев, стали основным источником разрастания пессимизма и пересмотра сегодняшних планов покупок и потребительских расходов.



В мае позитивные оценки ближайших экономических перспектив страны давали 31% опрошенных и сохранялся положительный баланс оценок - оптимистические ожидания преобладали. В июле, количество оптимистов практически не изменилось (30%), но за счет увеличения в полтора раза доли ответов о том, что ближайший год будет плохим для экономики страны (с 21% до 30%) они утратили свое преимущество.



Ухудшение ожиданий на будущее влияет на сегодняшние решения покупателей - люди все чаще склоняются к мнению, что лучше воздержаться от покупок - в июне такой ответ дали 31% опрошенных. На протяжении последних полутора лет такое отрицательное мнение высказывали не более четверти респондентов, а в начале нынешнего года даже еще меньше - 19% (данные марта 2018 года).



Позитивный покупательских настрой способствовал росту товарооборота в стране даже в условиях продолжавшегося снижения реальных денежных доходов населения. Ухудшение субъективных потребительских настроений является предвестником снижения покупательского спроса.



В июле ухудшение оценок менее всего затронуло субъективные представления людей о материальном положении своих семей - текущие оценки почти не изменились, а ожидания на будущее снизились на 4%. Зато усилилась поляризация мнений - выросло не только число пессимистов, но и оптимистов. В предыдущие два года примерно 55- 60% респондентов не ожидали изменений в материальном положении своих семей в ближайший год, а в июле доля таких ответов снизилась до 45% (20% надеются на улучшения и 25% - опасаются ухудшений).



Ухудшение экономических ожиданий населения связано с планами по повышению пенсионного возраста, а также с решениями о повышении налогов. Негативные ожидания последствий этих мер распространились во всех слоях общества, а не только среди людей старших возрастов. Особенно остро отреагировали люди в активном трудоспособном возрасте (25-55 лет) - снижение ИПН составило 8-9%. И только самые молодые люди (в возрасте до 24 лет) не ухудшили свои потребительские настроения, подчеркивает Левада-Центр.



Обещание роста пенсий неработающим пенсионерам (пожалуй, единственный позитивный сигнал в связи с повышением пенсионного возраста) оказалось недостаточно убедительным аргументом даже для малоимущей части населения - среди людей малообеспеченных потребительские настроения в июле снизились более всего (минус 10%). Потребительские настроения самых обеспеченных граждан в июле ухудшались вдвое более низкими темпами (минус 5%).



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