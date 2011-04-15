Д.Медведев поручил заняться водообеспечением Крыма

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов с привлечением, в том числе в её состав представителей Минобороны, госкорпорации "Росатом", Российской академии наук и заинтересованных субъектов РФ. Соответствующее поручение премьер-министр дал по итогам совещания в Севастополе.



Рабочая группа должна разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах РФ. О результатах надо будет доложить в Правительство до 10 сентября 2018 года.



Д.Медведев также поручил Минсельхозу совместно с Советом министров Республики Крым и Правительством Севастополя разработать меры, направленные на стимулирование развития агропромышленного комплекса Крымского полуострова, и о результатах доложить в Правительство до 25 сентября 2018 года.





"AK&M" от 08.08.2018