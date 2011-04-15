Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/08/2018
13:35

Д.Медведев поручил заняться водообеспечением Крыма

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов с привлечением, в том числе в её состав представителей Минобороны, госкорпорации "Росатом", Российской академии наук и заинтересованных субъектов РФ. Соответствующее поручение премьер-министр дал по итогам совещания в Севастополе.

Рабочая группа должна разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах РФ. О результатах надо будет доложить в Правительство до 10 сентября 2018 года.

Д.Медведев также поручил Минсельхозу совместно с Советом министров Республики Крым и Правительством Севастополя разработать меры, направленные на стимулирование развития агропромышленного комплекса Крымского полуострова, и о результатах доложить в Правительство до 25 сентября 2018 года.


"AK&M" от 08.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100