Банк ВТБ запускает новую программу льготного кредитования, реализуемую совместно с Минпромторгом. Об этом говорится в сообщении банка.



Заемные средства предоставляются на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности российских производителей по ставке до 5%. Максимальный срок сделок составляет пять лет.



В ходе пилотного запуска программы ВТБ уже заключил первые сделки на общую сумму более 125 млн руб. Например, льготные заемные ресурсы получили предприятия из разных регионов России: ООО "Агро-смета" в Ставрополе - 2.4 млн руб. на пять лет на приобретение новой сельскохозяйственной техники российского производства, ООО "ИмперияМОКС" в Кемерове - 19.4 млн руб. на три года на приобретение нового отечественного хлебопекарного оборудования, ИП Воронин И.К. в Омске - 89.1 млн руб. на пять лет на приобретение 25 единиц дорожно-строительной техники российского производства и другие заемщики.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 08.08.2018