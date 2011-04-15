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08/08/2018
14:04

Число известных вредоносных программ для iOS в первом полугодии снизилось на 15%

Вирусная лаборатория ESET представила отчет о вредоносных программах для мобильных устройств. Россия вошла в топ-3 стран с максимальным числом обнаружений Android-угроз. Об этом говорится в сообщении ESET.

В ESET изучили статистику срабатываний антивирусных продуктов ESET NOD32 при обнаружении вредоносных программ для Android. В первом полугодии 2018 года большинство "пойманных" угроз пришлось на Иран (16%), Россию (14%) и Уганду (8%).

Общее число обнаружений Android-угроз сократилось на 27.48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 12.87% в сравнении с второй половиной 2017 года. Несмотря на снижение количества попыток заражения, ежемесячно появляется около 300 новых образцов вредоносного кода для Android.

Среди наиболее активных угроз - модификации Satori и троян Exobot. В Google Play проникают новые вредоносные программы. Зафиксирована атака криптомайнеров на смарт-телевизоры на базе Android TV.

Число известных вредоносных программ для iOS в первом полугодии 2018 года снизилось на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. При этом количество новых образцов остается стабильно низким. Большинство угроз для iOS зафиксировано в Китае (61%), Тайване (13%) и Гонконге (3%).

В первые шесть месяцев 2018 года было обнаружено 348 уязвимостей для Android - 41% от общего числа уязвимостей для данной платформы, найденных в 2017 году. По мнению специалистов ESET, прошлогодний рекорд (842 уязвимости) не будет повторен. Только четверть Android-уязвимостей 2018 года являются критическими - ситуация улучшается в сравнении с прошлыми годами.

В отчетный период было найдено 124 уязвимости для iOS - 32% от общего числа уязвимостей мобильной платформы Apple, открытых в 2017 году. Лишь 12% из них относится к категории критических уязвимостей.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 08.08.2018
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