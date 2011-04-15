Ингосстрах выплатил более 9 млн руб. за поврежденный комбайн

Ингосстрах осуществил выплату более 9 млн руб. клиенту за поврежденный зерноуборочный комбайн JOHN DEERE S660. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошел в августе 2017 года в Калужской области. В результате опрокидывания комбайн, принадлежащий страхователю, получил повреждения.



Имущество клиента было застраховано в соответствии с правилами страхования передвижного оборудования. Программа страхования позволяла компенсировать ущерб, нанесенный оборудованию клиента в результате пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, угона, ДТП, падения, умышленного уничтожения или повреждения. Период действия полиса страхования с 21 июля 2017 года до 20 августа 2022 года. Лимит ответственности составляет 61.9 млн руб.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 08.08.2018