Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в январе-июле вырос на 19% до 11.851 млн

Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в январе-июле 2018 года составил 11.851 млн, что на 19% больше аналогичного показателя 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.



В июле 2018 года в аэропорту было обслужено 2.432 млн пассажиров, что на 16.1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это рекордный месячный объём обслуживания пассажирских перевозок в истории аэропорта, отмечается в сообщении.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) вырос на 24.2% до 1.5 млн, на международных (МВЛ) - на 5.2% до 932 тыс. Перевозки грузов и почты в прошлом месяце увеличилось на 12.5% до 6.34 тыс. т.



Авиакомпания "Россия" в июне оказалась на первом месте по пассажиропотоку во "Внуково" с долей 30.8%. Доля авиакомпании Utair в общем объёме пассажиропотока аэропорта составила 24.6%. Доля низкобюджетной авиакомпании "Победа" составила 21.5%, а её пассажиропоток достиг 519.5 тыс.



Во "Внуково" 4 июля начала выполнять полёты авиакомпания Cham Wings Airlines, которая стала второй сирийской авиакомпанией - партнёром аэропорта. Авиакомпания будет выполнять рейсы из Дамаска.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в первом полугодии 2018 года составил 9.419 млн, что на 19.8% больше аналогичного показателя 2017 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт "Внуково" по РСБУ в 2017 году вырос на 3.74% до 227.714 млн руб. с 219.503 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 4.6 раза до 3.429 млрд руб. с 745.104 млн руб., прибыль от продаж составила 292.513 млн руб. против убытка в 255.992 млн руб. за 2016 год, убыток до налогообложения снизился на 27.24% до 192.456 млн руб. с 264.515 млн руб.









"AK&M" от 08.08.2018