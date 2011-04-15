КамАЗ в январе-июле увеличил производство автомобилей на 5.4% до 21.537 тыс.

Подразделения единого технологического цикла ПАО "КамАЗ " в январе-июле 2018 года выпустили 21.537 тыс. машкомплектов, что на 5.4% превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КамАЗа.



В июле 2018 года было сдано 3.484 тыс. машкомплектов.

Завод двигателей и СП "Камминз КАМА" в прошлом месяце поставили на автомобильный завод и другим потребителям более 4.1 тыс. двигателей и силовых агрегатов, а всего с начала года - почти 23.3 тыс. (+22.6%).



В июле компания также отгрузила запчасти на сумму 2.2 млрд руб. и выпустила продукцию диверсификации на 524 млн руб. Всего с начала года были отгружены запчасти на сумму 13.2 млрд руб., а продукция диверсификации - на 4.3 млрд руб.



По данным Департамента маркетинга компании, число регистраций грузовиков КАМАЗ полной массой 14-40 т в России по итогам полугодия составило 12.5 тыс. (+5%). КамАЗ сохраняет лидирующую позицию на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 т с долей 42%.



В группу компаний ПАО "КамАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в I полугодии 2018 года выпустили более 18 тыс. машкомплектов, что на 9% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КамАЗ" за 2017 год по МСФО увеличилась в 5.27 раза до 3.455 млрд руб. с 656 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.93% до 156.025 млрд руб. со 132.308 млрд руб., операционная прибыль - в 2.83 раза до 6.998 млрд руб. с 2.474 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 4.2 раза до 5.405 млрд руб. с 1.288 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 75.6% до 10.8 млрд руб. с 6.15 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 6.8% с 4.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "КамАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 803.751 млн руб. против прибыли в 418.918 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.89% до 62.129 млрд руб. с 57.587 млрд руб., убыток от продаж составил 233.748 млн руб. против прибыли в 1.896 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 1.04 млрд руб. против прибыли в 665.356 млн руб.











"AK&M" от 08.08.2018