Продажи автомобилей с пробегом в России в I полугодии выросли на 32% до 250 тыс.

В России в первом полугодии 2018 года официальные дилеры реализовали 250 тыс. автомобилей с пробегом, что на 32% больше, чем за 6 месяцев прошлого года. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства "Автостат" в рамках работы с проектом Data Exchange.



Дилерскими сетями марок - участников данного проекта реализовано около 170 тыс. автомобилей с пробегом. Ещё примерно 80 тыс. приходится на дилеров других марок, большая часть которых принадлежит Ford и LADA. Эти две марки, по сути, - немногие из крупных, которые пока не развивают специальных программ по продажам сертифицированных подержанных автомобилей в своих дилерских сетях.



Напомним, в рамках проекта Data Exchange "Автостат" уже несколько лет получает данные по продажам автомобилей с пробегом от представительств и дистрибьютеров практических всех производителей, имеющих на российском рынке собственные программы по автомобилям с пробегом.



Основу проекта составляют следующие показатели: общие продажи подержанных автомобилей дилерскими сетями, продажи автомобилей с пробегом профильной марки и продажи сертифицированных автомобилей.



Как отмечает руководитель проекта Data Exchange Данил Пивоваров, скорее всего, этот год станет первым в истории, когда дилеры займут долю 10% от числа всех проданных в России автомобилей с пробегом.



Рост сегмента сертифицированных автомобилей, реализуемых дилерами по специальным программам производителей, ещё больше: свыше 42% к первому полугодию 2017 года. У тех марок, которые хотя бы несколько лет подряд развивают собственные программы, доля таких машин в продажах автомобилей с пробегом приближается к 50%.





"AK&M" от 08.08.2018