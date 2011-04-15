Glencore планирует до конца года стать прямым владельцем доли в Роснефти

Швейцарский трейдер Glencore рассчитывает завершить сделку с акциями НК "Роснефть" во втором полугодии 2018 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы Роснефти.



Glencore получит в прямое владение 0.57% акций российской компании, а Катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) - оставшиеся 18.93%.



Сейчас 19.5% акций Роснефти принадлежит сингапурской компании QHG Oil Ventures. Это совместное предприятие, которым на паритетных началах владеют Glencore и QIA.



В сентябре 2017 года китайская частная компания CEFC рассчитывала купить 14.16% Роснефти у QHG Oil Ventures за $9.1 млрд. Но в мае текущего года эта сделка сорвалась.



QHG Oil Ventures стала акционером Роснефти в январе 2017 года - за долю в 19.5% она заплатила 10.2 млрд евро. Glencore потратила на сделку 300 млн евро, QIA - 2.5 млрд евро, ещё 5.2 млрд евро консорциум привлек в итальянском Intesa Sanpaolo, а 2.2 млрд евро - у пула кредиторов (их источник не раскрывался, предположительно это средства российских банков).



При этом Glencore предоставила гарантии по кредиту "максимум на 1.4 млрд евро, которые, в свою очередь, полностью захеджированы в российских банках", указывает компания. В случае маржин-колла при падении акций Роснефти трейдеру придётся довнести обеспечение, которое, скорее всего, будет заёмное, то есть увеличатся расходы по процентам. На конец июня у Glencore не было отражено увеличение гарантий по этому займу.



Основным акционером Роснефти является государственный "Роснефтегаз", который владеет 50% плюс одной акцией компании. Ещё 19.75% принадлежит британской BP.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 4 раза до 309 млрд руб. с 75 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 34.8% до 3.787 трлн руб. с 2.809 трлн руб. Показатель EBITDA составил 950 млрд руб. против 639 млрд руб. (+48.7%).









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