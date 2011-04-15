И.Маск готов выкупить акции Tesla и вывести её с биржи

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск объявил в своем твиттере о готовности вывести Tesla с биржи при цене в $420 за акцию. Об этом сообщают "Ведомости".



Он уточнил, что решение о выводе с биржи еще не принято: этот вопрос будет вынесен на собрание акционеров. Если же это произойдет, то частной компания может оставаться в период бурного роста. Когда же её развитие станет более поступательным, было бы разумно вновь сделать её публичной.



В случае принятия решения о выводе с биржи у акционеров Tesla будет выбор: оставаться частными инвесторами компании или продать акции по $420 за каждую с 20-процентной премией к моменту последней квартальной отчётности.



И.Маск выразил надежду, что все нынешние акционеры останутся в компании. Ему самому в Tesla принадлежит 20%, и увеличивать свою долю он не намерен. Основатель Tesla и SpaceX также уточнил, что возможный отказ автопроизводителя от публичности не является шагом к объединению с космической корпорацией.



Маск рассказал о причинах, по которым готов к преобразованию публичной компании в частную. "В качестве публичной компании мы подвержены диким колебаниям цен на акции, что может сильно отвлекать всех работающих в Tesla и являющихся её акционерами", - пояснил он. На компанию давит и ритм ежеквартальной отчётности, что заставляет выбирать между решениями, правильными в рамках квартала, но не являющимися таковыми в долгосрочном плане.



После объявления о планах уйти с биржи акции Tesla сначала подскочили на 13%, но потом скорректировались и остановились на уровне $379.5. Если бы инвесторы поверили Маску, акции могли бы оказаться ближе к уровню в $420, чем это произошло, говорят аналитики.



Можно ожидать, что в капитале Tesla останутся такие крупные инвестфонды, как Vision SoftBank Group Corp. или суверенные фонды как Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF), отмечают опрошенные Reutes банкиры.



Накануне Financial Times написала, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрёл от 3% до 5% акций Tesla. Объём инвестиций оценивается в $1.7-2.9 млрд



Ещё одним возможным партнёром Tesla эксперты называют китайский Tencent Holdings, который в прошлом году приобрёл 5% акций производителя электрокаров.



Tesla - американская компания, производитель электромобилей и (через свой филиал SolarCity) решений для хранения электрической энергии. Компания была основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, но сама Tesla считает Илона Маска, Джеффри Брайана Штробеля и Иэна Райта почти её сооснователями. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.





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