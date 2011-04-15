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08/08/2018
17:51

Альфа-Банк предоставил 4 млрд руб. Промышленно-металлургическому холдингу

Альфа-Банк предоставил 4 млрд руб. Промышленно-металлургическому холдингу (ПМХ). Об этом говорится в сообщении банка.

Финансирование выделено на срок до 3 лет для пополнения оборотных средств ПМХ.

Промышленно-металлургический холдинг - вертикально-интегрированная российская металлургическая компания; один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса. В состав горно-металлургической компании входят предприятия по добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производству кокса, чугуна, литейных изделий, продукции порошковой металлургии. Основные производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях Российской Федерации.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

Совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк" по итогам 2017 года (МСФО), куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $44.7 млрд, совокупный кредитный портфель - $28.6 млрд, совокупный капитал - $6.4 млрд. Чистая прибыль за 2017 год составила $798 млн.


"AK&M" от 08.08.2018
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