Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/08/2018
18:00

В обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области производство выросло на 8.5%

В обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области рост производства составил 8.5%. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати области.

Этот показатель обеспечен увеличением выпуска лекарственных средств в 2.4 раза, машин и оборудования на 27.7%, прочих транспортных средств и оборудования на 19.4%, бумаги и бумажных изделий на 12.8%, готовых металлических изделий на 8.1%.

Значительное влияние на результаты работы отрасли оказали предприятия, проводящие работу по модернизации производства, совершенствованию технологий и освоению новых видов конкурентоспособной продукции. В их числе Фармстандарт-Лексредства, ГОТЭК, Курскхимволокно, Геомаш, Энерготекс, "Композит", "Электроагрегат", Рудоавтоматика, Главтехконструкция, предприятия курской аккумуляторной площадки и другие.


"AK&M" от 08.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100