В обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области производство выросло на 8.5%

В обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области рост производства составил 8.5%. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати области.



Этот показатель обеспечен увеличением выпуска лекарственных средств в 2.4 раза, машин и оборудования на 27.7%, прочих транспортных средств и оборудования на 19.4%, бумаги и бумажных изделий на 12.8%, готовых металлических изделий на 8.1%.



Значительное влияние на результаты работы отрасли оказали предприятия, проводящие работу по модернизации производства, совершенствованию технологий и освоению новых видов конкурентоспособной продукции. В их числе Фармстандарт-Лексредства, ГОТЭК, Курскхимволокно, Геомаш, Энерготекс, "Композит", "Электроагрегат", Рудоавтоматика, Главтехконструкция, предприятия курской аккумуляторной площадки и другие.





"AK&M" от 08.08.2018