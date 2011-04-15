Дайджест газеты "Ведомости" от 9 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 9 августа 2018 года.







СОННАЯ СЛУЖБА



Многие сотрудники российских офисов периодически засыпают на рабочем месте. Часто это происходит из-за неправильной организации труда.



По данным опроса "Альфастрахования", 57% офисных служащих время от времени засыпают на рабочем месте (были опрошены сотрудники 100 российских компаний с оборотом более 100 млн руб. в год). Чаще всего они спят или дремлют в обеденный перерыв (36% респондентов, заявивших, что засыпают днем на службе) или сразу после обеда (28%). Еще 19% засыпают в конце рабочего дня, а 15% дремлют на совещаниях.



Более половины респондентов (54%) сказали, что спят из-за недосыпа и усталости, 24% - из-за плохого самочувствия, 8% - из-за смены часовых поясов после возвращения из командировки или отпуска, а 5% - из-за отсутствия срочных рабочих задач.



Некоторые работодатели смотрят на дневной сон сотрудников сквозь пальцы.





"БИЗНЕС ИДЕТ ВСЕ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ"



Руководитель одного из крупнейших гостиничных операторов России, Radisson Hotels Group, рассказал, как повлиял на бизнес чемпионат мира по футболу и что нужно сделать России, чтобы капитализировать этот успех.



Компания Radisson Hotels Group рискнула и заключила перед чемпионатом мира по футболу в России крупный контракт с FIFA, обязавшись предоставить Международной федерации футбольных ассоциаций крупные блоки мест в своих гостиницах по фиксированным ценам, а московская гостиница Radisson Royal Hotel ("Украина") стала на месяц ЧМ российской штаб-квартирой FIFA. Этот риск оправдался, констатирует старший вице-президент Radisson Hotels Group по Восточной Европе и Украине Мишель Сталпорт: это было очень хорошо для имиджа, загрузка и доходы отелей сети в городах проведения ЧМ оказались выше, чем в прошлом году. Первое полугодие 2018 г. стало для Radisson Hotels Group лучшим в истории по рублевым доходам, и Сталпорт смотрит в будущее с оптимизмом.





КУРС ДОЛЛАРА ПРЕВЫСИЛ 65 РУБЛЕЙ



Курс доллара в ходе торгов Московской биржи превысил 65 руб. впервые с момента введения санкций США в апреле этого года, свидетельствуют данные торговой площадки.



Стоимость доллара в ходе торгов в среду доходила до 65,04 руб. (+2% к закрытию торгов вторника).



Ослабление рубля произошло на фоне новостей о новом законопроекте американских сенаторов о санкциях против России. "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" был внесен в сенат США 3 августа.



Последний раз доллар стоил дороже 65 руб. 11 апреля, после объявления 6 апреля санкций США против российских чиновников, бизнесменов и связанных с ними компаний. Максимальный биржевой курс тогда составил 65,057 руб./$, а цена на европейскую валюту достигала 80,5 руб.





РЕФОРМА ЗА СЧЕТ СЛАБЕЙШИХ



Этим летом множество россиян пересматривают свои жизненные планы.

Этим летом множество россиян пересматривают свои жизненные планы. Речь идет не только о поколении, попавшем под объявленную пенсионную реформу, и о главных ее жертвах - женщинах в социально уязвимом возрасте 53-54 года и мужчинах на пять лет старше, для которых время, оставшееся до пенсии, удваивается прямо сейчас, рушатся не отдаленные, а прямые и актуальные планы; и женщинах чуть моложе, тех, кому сейчас к 50, для которых пенсионный возраст вырастет на 6-8 лет. Речь о работодателях, готовивших пожилого сотрудника, а чаще сотрудницу на выход и, возможно, имеющих планы на это рабочее место. И о тех сотрудниках, для которых место планировалось, если речь идет о чем-то чуть большем, чем простая ручная или офисная работа. О молодых семьях, которые планировали потомство в расчете на помощь старшего поколения. О семьях, которые сейчас вынуждены выбирать между уходом пожилой невестки с работы и мизерной социальной (а не трудовой) пенсией намного позже и престарелой свекровью без присмотра.









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"AK&M" от 08.08.2018