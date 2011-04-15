Дайджест газеты "Коммерсант" от 9 августа 2018 года







ВАШИНГТОН БРЯЦАЕТ ВЕНТИЛЕМ

США ГРОЗЯТ БЛОКАДОЙ "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ-2" И НЕФТЯНИКАМ РФ



Подготовленный сенаторами США билль об ужесточении антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию любого зарубежного энергопроекта РФ - от экспортных газопроводов вроде "Северного потока-2" до инвестиций в небольшие стартапы. Кроме того, законопроект в случае принятия поставит крест на любом будущем сотрудничестве с российскими компаниями в добыче нефти. Юристы отмечают размытость формулировок, что, по их мнению, может привести к тому, что инвесторам придется консультироваться с Вашингтоном практически по любому сотрудничеству с РФ в сфере ТЭК.





КАДРЫ ВЫНОСЯТ ВСЁ

КОРПОРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ УТЕКАЮТ ВМЕСТЕ С СОТРУДНИКАМИ



Самым сложным месяцем с точки зрения кибербезопасности является август, следует из данных DeviceLock DLP. На этот месяц приходится почти 20% всех инцидентов, связанных с неправомерным доступом и копированием конфиденциальных данных сотрудниками компаний. Это связано с повышенным количеством отпусков и увольнений, готовясь к которым, сотрудники копируют внутренние документы, считают эксперты.





ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ ИЗ-ПОД АРЕСТА

ЭКС-ГЛАВУ ВСУМ РАЗЫСКИВАЮТ ПО ОБВИНЕНИЮ В МОШЕННИЧЕСТВЕ СО СТРОЙБАЗОЙ





Как стало известно "Ъ", следователи столичной полиции обратились в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте объявленного в розыск бывшего гендиректора и совладельца входившего в уже упраздненный "Оборонсервис" ОАО "Военно-строительное управление Москвы" (ВСУМ) Алексея Душутина. В прошлом году Алексей Душутин, уже осужденный за мошенничество с объектами ВСУМ, был отпущен из СИЗО под домашний арест, после чего скрылся за границей. Строитель обвиняется в еще одной афере с имуществом своей бывшей организации. По версии следствия, строительную базу стоимостью 140 млн руб. Алексей Душутин попытался продать подконтрольной ему компании почти в десять раз дешевле.





В БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЕ НАШЛАСЬ БРЕШЬ ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ

КОМАНДИРА РЕМОНТНОГО БАТАЛЬОНА БАЛТФЛОТА ЗАПОДОЗРИЛИ В ХИЩЕНИИ НА 50 МЛН РУБЛЕЙ





Как стало известно "Ъ", военные следственные органы Следственного комитета России (СКР) возбудили новое дело в отношении командира ремонтно-восстановительно батальона N93436 Балтийского флота подполковника Романа Коваленко. Ему инкриминируется хищение около 300 единиц предназначенных для ремонта техники и агрегатов с причинением военному ведомству ущерба в размере более 50 млн руб. Ранее офицеру Коваленко было предъявлено обвинение в хищении 12 тонн узлов и агрегатов военной техники.





СБЕРБАНК ИСПОРТИЛ УКРАИНСКУЮ СТАТИСТИКУ

"ДОЧКА" РОССИЙСКОГО ГОСБАНКА ПОСТАВИЛА РЕКОРД ПО УБЫТКАМ



Во втором квартале банковский сектор Украины получил убытки в размере 400 млн гривен (167,7 млн руб.), хотя по итогам полугодия все же сохранил прибыльность. Национальный банк Украины (НБУ) отметил, что причина убытков - начисление резервов одним из "крупных банков". Анализ отчетности показывает, что статистику испортила "дочка" Сбербанка, которая закончила второй квартал с убытками в 7,17 млрд гривен (3 млрд руб.). Убыточными оказались и украинские дочерние банки Внешэкономбанка и ВТБ. НБУ рассчитывает, что в 2018 году банковский сектор Украины впервые за четыре года станет прибыльным, впрочем, эксперты оптимизма не разделяют.





BLABLACAR ПРОВЕРИТ МАРШРУТКИ

КОМПАНИЯ ОГРАНИЧИТ ЧИСЛО МЕСТ У НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ



Французская BlaBlaCar под давлением региональных властей и автобусных компаний согласилась ввести ограничения для борьбы с нелегальными коммерческими перевозками. Теперь водители микроавтобусов смогут предлагать попутчикам не больше пяти посадочных мест, либо должны будут заключить с сервисом официальный договор. По сути, BlaBlaCar впрямую выходит на рынок междугородных автобусов и микроавтобусов, где уже работают Busfor и "Яндекс.Автобусы", считают эксперты.





РЫБА ЗАМЕРЗНЕТ В ДЕКАБРЕ

ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ ОПАСАЮТСЯ ПРИОСТАНОВКИ ПРОМЫСЛА



В декабре 2018 года большей части рыбодобывающих компаний придется прекратить промысел, опасаются участники рынка. Они ссылаются на то, что действие текущих разрешений на вылов заканчивается 2-10 декабря, а новые договоры вступят в силу только в январе 2019 года. Месячный простой может стоить рыбопромышленникам более 15 млрд руб. Но в Росрыболовстве обещают, что не допустят перебоев с выловом.





В США ПРЕДЛАГАЮТ НЕ ОБОГАЩАТЬ "РОСАТОМ"

НОВЫЕ САНКЦИИ МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ ИМПОРТ УРАНА ИЗ РОССИИ



Усиление антироссийских санкций США может затронуть "Росатом": в соответствующем билле предложено продлить ограничения на импорт из РФ низкообогащенного урана (НОУ) до 2031 года. Это может затронуть ключевой рынок госкорпорации: в 2017 году входящий в "Росатом" "Техснабэкспорт" получил от контрактов в США более 40% выручки от экспорта НОУ. Впрочем, в российском уране заинтересованы и владельцы АЭС в США, которым эти поставки обходятся дешевле.





АМЕРИКАНСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ПОДСТРАХУЮТ ОТ РОССИЯН

ИМ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ ПОКУПАТЬ ЖИЛЬЕ В США



Американские сенаторы, добивающиеся ужесточения санкций в отношении России, решили ограничить доступ россиян к рынку недвижимости. В новом законопроекте они обязывают компании, страхующие сделки с жильем в США, информировать Минфин о выходцах из России, скупающих в Штатах дорогостоящие апартаменты. Это создаст дополнительные сложности фигурантам санкционного списка.









Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 09.08.2018