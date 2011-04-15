Чистая прибыль Мосэнергосбыта за I полугодие по РСБУ увеличилась в 3.64 раза до 2.633 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Мосэнергосбыт" за I полугодие 2018 года по РСБУ увеличилась в 3.64 раза до 2.633 млрд руб. с 724.204 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка выросла на 10% до 172.612 млрд руб. со 156.922 млрд руб., прибыль от продаж - на 25.73% до 3.143 млрд руб. с 2.5 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.77 раза до 3.404 млрд руб. с 901.754 млн руб.



ПАО "Мосэнергосбыт" (ИНН 7736520080) образовано в 2005 году после выделения из состава ПАО "Мосэнерго", реализует жителям Москвы и МО около 8% электроэнергии, вырабатываемой в стране. Компания поставляет электрическую энергию более 265 тыс. предприятий и организаций и 6.6 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области.



Уставный капитал Мосэнергосбыта составляет 383.005 млн руб. и разделён на 38300481881 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. каждая. ПАО "Интер РАО" владеет 95.1736% уставного капитала компании.



Чистая прибыль ПАО "Мосэнергосбыт" за 2017 год по МСФО увеличилась в 58.15 раза до 5.941 млрд руб. со 102.168 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.41% до 330.373 млрд руб. с 293.908 млрд руб., операционная прибыль - в 15.51 раза до 6.025 млрд руб. с 388.476 млн руб., прибыль до налогообложения составила 7.237 млрд руб. против убытка в 113.757 млн руб. за 2016 год.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мосэнергосбыт" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 4.15 раза до 2.998 млрд руб. с 722.697 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.18% до 326.205 млрд руб. с 290.786 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 0.65% до 4.125 млрд руб. с 4.152 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 5.75 раза до 3.595 млрд руб. с 625.753 млн руб.



Чистая прибыль ПАО "Мосэнергосбыт" по РСБУ в I квартале 2018 года составила 775.371 млн руб. против убытка в 98.755 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.95% до 94.272 млрд руб. с 84.211 млрд руб.







"AK&M" от 09.08.2018