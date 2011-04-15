Котировки нефти марки Brent резко снизились

Котировки нефти марки Brent на торгах среды резко снизились, протестировав поддержку $72 за баррель. Размер дневного снижения стал максимальным за месяц. Ключевым фактором давления на стоимость нефти выступило обострение торгового конфликта между США и Китаем. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика Amarkets Артема Деева.



В частности, Министерство финансов КНР сообщило в среду, что с 23 августа введет 25% пошлину для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд в ответ на аналогичные действия США. Американские власти ранее заявили, что с 23 августа обложат 25% пошлиной товары китайского экспорта еще на $16 млрд.



Участники рынка опасаются, что торговая война между США и Китаем приведет к падению темпов роста мировой экономики, а также подорвет спрос на сырьевые активы. Стоит отметить, что на рынок уже приходят сигналы о снижении потребления нефти в поднебесной. Накануне агентство Reuters сообщило о том, что импорт нефти Китаем в прошлом месяце стал минимальным с конца 2017 года. На настроения трейдеров повлиял также и вчерашний отчет по запасам нефти в США. Администрация энергетической информации (EIA) сообщила о снижении запасов нефти на неделе, закончившейся 3 августа, на 1,351 млн. баррелей. Аналитики по опросу Wall Street Journal ожидали более значительного сокращения - на 2.3 млн. баррелей.



Запасы бензина при этом выросли на 2.9 млн баррелей. Судя по всему, на рынок все же вернулась идея избытка предложения, что и обусловило нисходящее ралли.



"AK&M" от 09.08.2018